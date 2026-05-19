Agencias

La Bolsa de Milán cae 0,65 % lastrada por Wall Street y la incertidumbre en Oriente Medio

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Roma, 19 may (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes en negativo y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 0,65 % hasta los 48.354,89 puntos, lastrada por las caídas en Wall Street y la incertidumbre en Oriente Medio.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,66 % hasta los 50.929,56 enteros.

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Durante la jornada cambiaron de manos unos 464 millones de acciones por un valor de unos 3.687 millones de euros (unos 4.277 millones de euros).

Las empresas con peores resultados fue la fabricante de cables Prysmian, que bajó un 5,04 %, seguida de la petrolera Saipem (-3,18 %) y la fabricante de audífonos Amplifon (-2,50 %).

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También cayeron la banca Mediolanum (-1,91 %) y la siderúrgica Tenaris (-1,82 %).

En contraste, las ganancias estuvieron lideradas por la aeroespacial Avio (4,13 %), seguida del grupo automovilístico Ferrari (3,47 %), la empresa de telecomunicaciones Inwit (2,73 %), la energética A2A (2,49 %) y la constructora naval Fincantieri (2,20 %).EFE

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