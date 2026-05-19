Israel emite órdenes de evacuación para otras doce localidades en el sur de Líbano pese al alto el fuego

El Ejército de Israel ha emitido este martes nuevas órdenes de evacuación para una docena de localidades situadas en el sur de Líbano de cara a nuevos bombardeos, a pesar del alto el fuego en vigor desde mediados de abril, recientemente prorrogado tras unas conversaciones mediadas por Estados Unidos entre Israel y Líbano.

El portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales que la orden afecta a las localidades de Tura, Nabatiye al Tahta, Habush, Al Bazuriyé, Tair Deba, Kafr Huna, Ain Qana, Lubaya, Jibshit, Al Shihabiyé, Burj al Shamali y Humin al Fauqa.

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"La violación del acuerdo de alto el fuego por parte del grupo terrorista Hezbolá obliga al Ejército a actuar con fuerza contra él", ha manifestado, antes de reclamar a los residentes que se alejen "inmediatamente" de estas localidades a una distancia "no menor a mil metros".

"Todo aquel que se encuentre cerca de elementos de Hezbolá, sus instalaciones y sus medios de combate pone su vida en peligro", ha zanjado Adrai, en línea con las decenas de advertencias similares emitidas durante los últimos meses de cara a ataques aéreos contra los puntos señalados en las órdenes de evacuación.

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Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con alrededor de 3.000 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.

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