Israel confirma la detención del total de 430 participantes de la flotilla rumbo a Gaza

El Ministerio de Exteriores de Israel ha confirmado este martes la detención del total de 430 participantes de la flotilla rumbo a la Franja de Gaza, cuyas primeras embarcaciones fueron interceptadas en la víspera, y ha indicado que están siendo trasladados a territorio israelí.

"Otra flotilla de relaciones públicas ha llegado a su fin. Los 430 activistas han sido trasladados a buques israelíes y se dirigen a Israel, donde podrán reunirse con sus representantes consulares", ha señalado en sus redes sociales.

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La cartera diplomática israelí ha reiterado que la misión "no es más que una maniobra de relaciones públicas al servicio" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y ha asegurado que "no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legítimo sobre Gaza", lo que, considera "en plena conformidad con el Derecho Internacional".

Previamente, los organizadores de la flotilla humanitaria han informado de que "todas" las embarcaciones han sido interceptadas. "Estamos a la espera de más información sobre su secuestro ilegal. Por Palestina, no nos detendremos", ha señalado la Global Sumud Flotilla, una de las entidades participantes en esta misión junto a la Coalición de la Flotilla por la Libertad de Gaza (Freedom Flotilla Coalition) y organizaciones de Turquía, Malasia e Indonesia.

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La Marina israelí ha interceptado horas antes en aguas internacionales dos de las diez embarcaciones que habían continuado su trayecto al enclave palestino con unas 70 personas a bordo. El resto de la flotilla fue interceptado en la mañana del lunes en aguas internacionales próximas a Chipre, a unas 250 millas náuticas de Gaza.

La Global Sumud Flotilla ha anunciado además que "al menos 87 participantes se han declarado en huelga de hambre" en protesta por el "secuestro ilegal" de los activistas detenidos por las autoridades israelíes y en solidaridad por los más de 9.500 presos palestinos encarcelados en Israel.

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La organización, que no ha precisado qué participantes han tomado esta decisión ni sus nacionalidades, ha exigido horas antes "la liberación inmediata de todos los secuestrados y el paso seguro para todos los barcos y la carga humanitaria que transportan a Gaza, para romper el criminal bloqueo israelí".

Por su parte, la Flotilla de la Libertad ha señalado que los barcos interceptados este lunes han denunciado que "han sido dañados deliberadamente por el ejército israelí y abandonados a la deriva, lo que supone un peligro para la navegación internacional y constituye otra violación del Derecho Internacional por parte del Gobierno israelí".

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