Emiratos avisa de una "confusión de papeles" en la región tras la crisis en Irán y rechaza "posturas grises"

El asesor presidencial emiratí Anwar Gargash ha advertido este martes de una "confusión de papeles" en la región tras la crisis en Irán, reiterando que las "posturas grises" en este contexto resultan "más peligrosas" que no tener posición.

"La confusión de roles durante esta brutal agresión iraní resulta desconcertante, y afecta también a los países de la región que rodea el golfo Arábigo --en referencia al golfo Pérsico--", ha asegurado el que fuera ministro de Exteriores emiratí entre 2008 y 2021.

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A su juicio, en esta crisis "se ha mezclado el papel de la víctima con el del mediador, y viceversa"; mientras que "el amigo se ha transformado en mediador en lugar de ser un aliado y apoyo firme".

Gargash de esta forma ha recalcado que "la postura gris resulta más peligrosa que la ausencia total de postura", después de considerar que el Golfo se enfrenta a la etapa "más peligrosa de su historia moderna".

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El influyente asesor se ha mostrado muy crítico con Irán después de que haya tomado represalias contra los países del Golfo, y llegó a señalar a un atacante "principal o uno de sus aliados" por el lanzamiento de drones contra las inmediaciones de la central nuclear de Baraká, en la región de Al Dafra.

En las últimas semanas ha calificado de "grave, deliberada y calculada" la escalada militar de Irán, apuntando a que representa un "punto de inflexión para toda la región afirmando que esta crisis pone de manifiesto que no puede abordarse "únicamente" con la "contención tradicional".

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