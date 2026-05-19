El Banco Central de la República Argentina (BCRA) está negociando una prórroga al 'swap' de divisas con China

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, ha asegurado que el instituto emisor renovará el acuerdo de 'swap' de divisas que mantiene con China, lo que supondría volver a renovarlo desde que ya lo hiciese en 2023.

Según ha indicado el responsable del banco central, lejos de suprimirlo o dejar que venza en julio, se han abierto conversaciones con las autoridades del 'gigante asiático' para prorrogarlo.

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"Estamos hablando con ellos para extenderlo. No hay planes para eliminarlo", ha explicado Bausili en una rueda de prensa en la que también ha indicado que "no es una prioridad" cancelar las restricciones cambiarias para las empresas o que las personas jurídicas puedan atesorar dólares, mecanismo conocido como 'cepo'.

Bausili ha sostenido que el BCRA está "enfocado" en el sector externo, el cual se prevé que este año exporte bienes y servicios por un récord de 96.000 millones de dólares (82.704 millones de euros), con una tendencia alcista que se consolida mes a mes.

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