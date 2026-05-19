EEUU sanciona a cuatro participantes de la reciente flotilla a Gaza, entre ellos el español Abukeshek

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto este martes sanciones contra dos entidades y ocho personas por supuestos vínculos con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), entre las que se encuentran cuatro personas que han contribuido a poner en marcha la reciente flotilla con destino a la Franja de Gaza, incluyendo el activista español de origen palestino Saif Hashim Kamel Abukeshek.

Entre los afectados por estas sanciones figuran Abukeshek, que el Tesoro describe como "miembro de la Secretaría General de la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA), residente en Jordania (y) figura clave en la denominada flotilla humanitaria que recientemente se dirigió a Gaza".

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El activista hispano-palestino fue detenido y liberado diez días más tarde por las autoridades israelíes tras el abordaje de la embarcación en la que viajaba como parte de la Global Sumud Flotilla en la isla griega de Creta.

Asimismo, ha sido sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro Hisham Abdalá Suleiman Abu Mahfuz, "secretario general en funciones y presidente de la PCPA", una organización ya sancionada por Washington por, presuntamente, haber sido creada con fondos de Hamás.

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La OFAC ha tomado estas medidas alegando que la misión trata de acceder al enclave palestino "en apoyo de Hamás", lo que considera "un intento ridículo de socavar el progreso logrado por el presidente (Donald) Trump hacia una paz duradera en la región", en palabras del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Por otra parte, el Tesoro ha impuesto las mismas medidas a Jaldia Abubakra Aueda y a Mohammed Jatib, como coordinadores en España y Bélgica respectivamente, de la Red de Solidaridad con los Presos Palestinos (Samidoun), una entidad que, de acuerdo a Estados Unidos "sirve como plataforma de recaudación de fondos en países donde el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) enfrenta restricciones legales".

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Además, en este paquete de sanciones se encuentran un hombre identificado como Marwan Abu Ras, "jefe de la Asociación de Académicos Palestinos", y esta organización creada por Hamás en 2014 encargada de que "de que todo el discurso religioso en Gaza se ajustara a la ideología" de la milicia palestina.

También han sido sancionados tres hombres identificados como Karim Sayed Ahmed Moghny, Muhammad Yamal Hassan al Najjar y Ahmed Ewis Ahmed, miembros "clave" de Hamás acusados de poner en marcha "HASM, una rama violenta de Hermanos Musulmanes con sede en Egipto, dedicada a perpetrar ataques terroristas contra civiles", de acuerdo al Tesoro.

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"Hamás se apoya en una amplia red de socios internacionales para extender su nefasta influencia política, facilitar actividades terroristas violentas y socavar los esfuerzos internacionales por alcanzar una paz duradera en Gaza. El Tesoro seguirá cortando las redes de apoyo financiero global de Hamás, sin importar en qué parte del mundo se encuentren", ha asegurado Bessent.