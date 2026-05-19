EEUU sanciona a casa de cambio iraní y red de empresas fachada por facilitar transacciones en beneficio de Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este martes un nuevo paquete de sanciones contra una casa de cambio iraní y sus más de 50 empresas fachada asociadas por facilitar transacciones en beneficio del "régimen" de Teherán.

"Mientras el Tesoro desmantela sistemáticamente el sistema bancario en la sombra y la flota clandestina de Teherán en el marco de la 'Operación Furia Económica', las instituciones financieras deben estar atentas a cómo el régimen manipula el sistema financiero internacional para sembrar el caos", ha expresado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

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En concreto, Washington ha incluido en su 'lista negra' a la empresa iraní Ebrahimi and Associates Partnership Company, conocida comúnmente como Amin Exchange, por "facilitar transacciones internacionales valoradas en cientos de millones de dólares para personas iraníes sancionadas".

El Departamento del Tesoro ha detallado que Amin Exchange tiene una "extensa red de empresas fachada" --radicadas en países como Emiratos Árabes Unidos o Turquía, así como la región de Hong Kong-- que permiten "realizar actividades de lavado de dinero transfonterizo", lo que las convierte en "indispensables para el sector bancario de Irán".

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro también ha sancionado a 19 buques con banderas no iraníes por su papel en el envío de cargamentos de crudo y productos petroquímicos procedentes de Irán a clientes extranjeros.

Buena parte de las embarcaciones --con sede en San Cristóbal y Nieves, Islas Marshall, Panamá, Liberia o Hong Kong-- han sido incluidas en la lista por transportar "cientos de miles de barriles de petróleo iraní en 2026", así como por el transporte de metanol y de gas licuado del petróleo (GLP) el año pasado.

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