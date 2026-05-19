Agencias

Al menos un militar muerto y más de 20 heridos tras la explosión de un coche bomba en Damasco

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Al menos un militar ha muerto y más de 20 personas han resultado heridas este martes tras la explosión de un coche bomba cerca de un edificio perteneciente al Ministerio de Defensa de Siria cerca del casco antiguo de la capital, Damasco.

Un portavoz de la cartera de Defensa ha explicado que las fuerzas de seguridad sirias detectaron un artefacto explosivo cerca de un edificio gubernamental en una zona aledaña a la Puerta del Sol, una de las siete antiguas puertas de entrada a la ciudad de Damasco.

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"El artefacto explosivo fue desmantelado de inmediato antes de que un coche bomba explotara en la misma zona, causando la muerte de un soldado y heridas de diversa gravedad a otros", ha detallado el portavoz, según ha recogido la agencia de noticias SANA.

Por su parte, el responsable de los servicios de emergencia del Ministerio de Sanidad, Nayib al Naasan, ha confirmado que la explosión del coche bomba ha dejado al menos 23 heridos, que han sido trasladados a hospitales cercanos para recibir tratamiento médico.

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