Ucrania pide al G7 intensificar sanciones contra Rusia y mantener apoyo financiero a Kiev

París, 18 may (EFE).- El ministro de Finanzas de Ucrania, Sergui Marchenko, pidió este lunes intensificar la presión internacional sobre Rusia mediante sanciones adicionales y mantener el apoyo financiero a Kiev, a su llegada a la reunión del G7 de Finanzas en París.

En declaraciones a la prensa antes de entrar en la reunión de sus homólogos del G7 (Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Japón), Marchenko insistió en la necesidad de "continuar ejerciendo presión sobre Rusia e imponer sanciones adicionales".

PUBLICIDAD

Preguntado sobre si espera que Estados Unidos vuelva a restaurar sus sanciones sobre el petróleo ruso, el ministro evitó pronunciarse con claridad y señaló que se trata de una decisión soberana de Washington, que evalúa la situación desde una perspectiva más amplia.

"Por nuestra parte, hacemos todo lo posible por debilitar la economía rusa, especialmente las refinerías de petróleo y otras infraestructuras que ayudan a impulsar la maquinaria militar", añadió en alusión a los ataques ucranianos centrados en ese tipo de objetivos.

PUBLICIDAD

El ministro ucraniano insistió, por otra parte, en que la estrategia de los aliados debe centrarse en sostener el apoyo financiero y militar a Kiev "el tiempo que sea necesario".

En este sentido, subrayó la importancia de garantizar la continuidad de la ayuda mientras el país se prepara para el próximo invierno.

PUBLICIDAD

El ministro señaló que Ucrania confía en recibir en breve el primer desembolso del préstamo de la Unión Europea, actualmente en fase de finalización de los acuerdos técnicos y administrativos, y que podría materializarse a comienzos de junio, según manifestó.

Asimismo, Marchenko aseguró que los compromisos internacionales para 2026 ya están cubiertos, incluyendo el programa del Fondo Monetario Internacional (FMI), y afirmó que las conversaciones actuales se centran en cómo cubrir las necesidades presupuestarias de 2027.

PUBLICIDAD

En este contexto, subrayó que Kiev no ha solicitado nuevos instrumentos financieros adicionales, sino que reclama la activación y el desbloqueo de mecanismos ya existentes que permitan movilizar recursos para el presupuesto estatal.

El ministro también confirmó que continúa el debate sobre el uso de activos rusos congelados, una cuestión que calificó como recurrente en las discusiones internacionales.

PUBLICIDAD

En este sentido, defendió que esos recursos deberían poder ser utilizados para apoyar la economía ucraniana. "Creemos que es justo esperar que los países del G7 vuelvan a considerar la posibilidad de utilizarlos para la economía ucraniana", subrayó. EFE

(foto)

PUBLICIDAD