Smartee Denti-Technology acelera su expansión mundial con su entrada oficial en el mercado chileno de alineadores transparentes

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SANTIAGO, Chile, 18 de mayo de 2026

SANTIAGO, Chile, 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology, empresa líder mundial en innovación de soluciones de ortodoncia digitales, inició de manera oficial sus operaciones en Chile. La entrada al mercado estuvo marcada por una conferencia clínica integral en Santiago, que reunió a más de 90 especialistas en ortodoncia para analizar los flujos de trabajo digitales avanzados, el abanico completo de soluciones de Smartee y el abordaje de tratamiento maloclusiones complejas.

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Abordar la evolución de la ortodoncia digital en Chile

El mercado chileno de los alineadores transparentes está experimentando un crecimiento constante, impulsado en gran medida por una creciente preferencia clínica por tratamientos con alineadores transparentes entre pacientes adultos. Para satisfacer la creciente demanda de resultados estéticos y eficaces, las clínicas de ortodoncia de todo Chile están incorporando rápidamente soluciones digitales integrales de alineadores transparentes, que incluyen escaneos intraoral y la simulación del tratamiento en 3D, en sus protocolos clínicos diarios.

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La entrada de Smartee en el mercado ofrece a los ortodoncistas chilenos su innovador sistema de alineadores transparentes, respaldados por un ecosistema digital integrado. Estas soluciones están diseñadas para mejorar la previsibilidad y la precisión del tratamiento, lo que permite a los ortodoncistas tratar una variedad más amplia situaciones clínicas gracias a las tecnologías patentadas exclusivas de Smartee.

Participación inmediata en el mercado y adopción clínica

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El evento de lanzamiento contó con una importante participación del sector profesional, y los asistentes exploraron de manera activa el marco tecnológico de Smartee durante intensas sesiones de preguntas y respuestas. La recepción estuvo marcada por un interés clínico inmediato. Luego de la conferencia, muchos ortodoncistas se comunicaron de forma proactiva con el equipo de Smartee para iniciar colaboraciones profesionales e integrar las soluciones de Smartee en su práctica clínica.

Como muestra de la rápida aceptación en el mercado, el primer caso clínico presentado por un profesional chileno poco después del evento fue un caso de reposicionamiento mandibular con GS. Si bien el concepto de Tecnología de Reposicionamiento y Avance Mandibular (MART) era nuevo para muchos médicos locales, esta adopción inmediata destaca la relevancia clínica y la demanda de soluciones especializadas para abordar discrepancias esqueléticas complejas en el mercado chileno.

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Después del evento, Garie Zhou, director del Departamento de Negocios Internacionales y Desarrollo Comercial de Smartee, fue entrevistado por una de las principales publicaciones dentales de Chile, en la que explicó con más detalle la visión estratégica de la empresa para la región.

Excelencia clínica: tecnología de reposicionamiento y avance mandibular (MART)

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La conferencia de lanzamiento incluyó un programa científico dirigido por el Dr. Vicente M. Torres Celda, un reconocido experto clínico en la comunidad mundial de alineadores transparentes. Las sesiones se centraron en el principal elemento diferenciador tecnológico de Smartee: la tecnología de reposicionamiento y avance mandibular (MART).

Como pilar de la tecnología de reposicionamiento mandibular Smartee GS, la MART ofrece una solución patentada y no quirúrgica para el tratamiento de las discrepancias esqueléticas de clase II y clase III. A diferencia de los alineadores estándar, el sistema GS, que incluye aparatos especializados como el S8-SGTB, integra principios biomecánicos específicos para el reposicionamiento de la mandíbula. Esta tecnología permite a los médicos obtener resultados funcionales y estéticos estables en casos que tradicionalmente requerían un tratamiento interdisciplinario complejo o una cirugía invasiva.

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Sinergias mundiales en investigación y desarrollo (I+D) y apoyo clínico adaptado a cada mercado

La expansión de Smartee en Sudamérica está respaldada por su sólida infraestructura mundial, que cuenta con cuatro centros avanzados de fabricación e I+D repartidos entre China y España. Esta red de producción en dos continentes garantiza que los especialistas chilenos reciban tanto innovación de primer nivel como un suministro confiable de alineadores fabricados a medida. En la actualidad, las tecnologías patentadas de Smartee dan soporte a más de 99.000 médicos asociados en más de 50 países.

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"Nuestra misión en Chile es empoderar a los ortodoncistas con las herramientas clínicas más avanzadas que existen", afirmó un portavoz de Smartee. "Al combinar nuestras tecnologías patentadas de alineadores con formación clínica localizada y simulaciones digitales de tratamientos, ofrecemos un ecosistema completo que aborda los desafíos específicos de la ortodoncia moderna".

Crear una comunidad de práctica clínica

Smartee se compromete con el desarrollo profesional a largo plazo de los ortodoncistas chilenos. Al colaborar con socios locales para proporcionar capacitación basada en la evidencia y apoyo clínico, Smartee garantiza que los profesionales puedan aprovechar al máximo sus innovadores sistemas de alineadores para optimizar la atención al paciente y los resultados clínicos.

Acerca de Smartee Denti-Technology

Fundada en 2004, Smartee es el proveedor líder de alineadores transparentes y soluciones de ortodoncia digitales en China. Smartee, con sede en Shanghái, cuenta con cuatro centros de investigación y desarrollo y cuatro plantas de fabricación en China y España. Smartee, que presta sus servicios a más de 99.000 médicos en más de 50 países, ha lanzado más de 10 productos de alineadores dentales diseñados para tratar diversos problemas de maloclusión en niños, adolescentes y adultos.

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FUENTE Smartee Denti-Technology