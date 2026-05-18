PSOE exige explicaciones a Almeida por el viaje de la vicealcaldesa a México para los Premios Platino

El Grupo Municipal Socialista ha registrado una petición de información ante el Ayuntamiento para conocer los detalles del viaje realizado por la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, a Cancún (México) con motivo de la gala de los Premios Platino celebrada el pasado 9 de mayo.

La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, reclama al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que facilite la agenda institucional de la vicealcaldesa durante su estancia en Cancún, la relación de personas que viajaron junto a ella en representación del Consistorio, el coste total del desplazamiento de toda la delegación y las razones por las que finalmente no acudió a la gala.

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"Hemos registrado peticiones de información para saber las razones reales de por qué Madrid no ha tenido representación institucional en esos premios, para saber el valor total del viaje y para saber la relación de acompañantes, es decir, para exigir transparencia", ha señalado el concejal socialista Enrique Rico a Europa Press.

La petición registrada por el PSOE se produce después del anuncio del equipo de Sanz de que no iba asistir finalmente a la gala por el "boicot" y los "ataques" de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso.

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Para Rico, esto se traduce en unas "prioridades claras" dentro del PP municipal. "Cuando tienen que elegir entre los intereses de los madrileños o Ayuso, ella (Inma Sanz) y Almeida eligen siempre Ayuso", ha afirmado Rico, quien ha subrayado que desconoce si esa decisión responde "a que se avergüenzan de Ayuso" o "por miedo" a la presidenta autonómica. "O muy probablemente por ambas cosas", añade.

El edil socialista ha definido lo ocurrido como "un capítulo más del ridículo del PP en México" y ha recordado que la vicealcaldesa viajó para finalmente no asistir a unos premios "que han pagado los madrileños con más de 700.000 euros".

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