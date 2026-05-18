La OEI lanza en Bogotá la Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural (RedArtes)

En el marco del cierre del Congreso Iberoamericano de Educación y Formación Artística y Cultural – Artes para la Paz, celebrado en Bogotá, se formalizó la creación de la Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural (RedArtes), una plataforma de cooperación regional orientada a fortalecer las políticas públicas y garantizar el derecho a la educación artística y cultural en Iberoamérica.

El anuncio tuvo lugar en el Teatro Colón, este viernes, 15 de mayo, durante la clausura del encuentro que reunió a delegaciones de más de 20 países de la región y que contó con la presencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, consolidando un espacio de diálogo y articulación entre autoridades culturales, expertos y actores del sector artístico.

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RedArtes surge como una iniciativa impulsada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en articulación con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, con el propósito de promover el intercambio de experiencias, el desarrollo de políticas públicas y la cooperación institucional en educación artística y cultural.

La red funcionará como una instancia de trabajo permanente entre los ministerios de Cultura de la región, en la que los países compartirán conocimientos, definirán acciones conjuntas y avanzarán en la construcción de una agenda común. En este marco, la OEI asumirá la secretaría técnica de RedArtes, consolidando su papel como articulador regional en materia de educación, cultura y cooperación.

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“Celebramos los consensos que hemos logrado durante este congreso, en tiempos de alta polarización que vive el mundo. Así, hemos establecido esta Red Iberoamericana de Educación y Formación Artística y Cultural inspirados en muchas de las prácticas que tenemos en Iberoamérica, pero especialmente, en el marco de este Congreso, a partir de la experiencia que tenemos en Colombia con el programa Artes para la Paz”, expresó Raphael Callou, director general de Cultura de la OEI.

“Iberoamérica se quiere contar de otra manera y le quiere proponer una conversación al mundo, una que tenga que ver con una cultura de paz, de diversidad cultural, de lenguas, de formas y de sistemas de conocimiento que tiene toda la región”, afirmó Yannai Kadamani, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia.

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La creación de RedArtes es resultado del trabajo desarrollado durante el Congreso “Artes para la Paz”, un espacio organizado por el Ministerio de las Culturas de Colombia en alianza con la OEI, que permitió compartir experiencias, identificar retos comunes y construir consensos en torno al papel transformador de la educación artística en la región.

En el marco de la clausura, también se presentó la Declaración de Bogotá, un acuerdo regional que establece lineamientos y compromisos conjuntos para fortalecer la educación artística y cultural en Iberoamérica.

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La puesta en marcha de RedArtes marca un hito en la cooperación iberoamericana y reafirma el compromiso de los países de la región, junto con la OEI, de impulsar la educación artística y cultural como un pilar fundamental para el desarrollo integral, la ciudadanía y la construcción de paz.