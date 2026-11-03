El volcán Mayón de Filipinas expulsa una nueva columna de ceniza de 1.600 metros

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Manila, 3 nov (EFE).- El volcán Mayón, el más activo de Filipinas, volvió a expulsar este martes una columna de ceniza de 1.600 metros de altura, según el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs), días después de otra erupción que obligó a evacuar a cerca de un millar de familias en la zona.

La erupción se produjo a las 08:22 hora local (00:22 GMT) y la columna se desplazó hacia el suroeste, según el organismo, que mantiene el nivel de alerta 3 en una escala de 5 (siendo 5 el mayor riesgo), ante un aumento de las posibilidades a una erupción peligrosa y a posibles coladas de lava en los próximos días o semanas.

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La vulcanóloga residente de Phivolcs en el Mayón, Doreen Abelinde, informó de que se espera una leve caída de ceniza en los municipios al suroeste del volcán, según un comunicado compartido por la Oficina de Información Provincial de Albay, la provincia en la que se encuentra el Mayón.

"Mantengan la calma y estén seguros", escribió el gobernador de la provincia, Noel Rosal, en sus redes sociales, donde también aseguró que no recomienda suspender las clases en ningún nivel educativo, mientras las autoridades vigilan ahora los efectos de la ceniza en la zona.

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Las escuelas de Albay reabrieron este martes después de que el Consejo Provincial de Gestión de Desastres (PDRRMC) ordenara levantar la suspensión de clases la víspera, al considerar que la actividad volcánica había disminuido y que no se había repetido ninguna erupción explosiva.

Mientras, el Departamento de Bienestar Social y Desarrollo en la región de Bicol (DSWD-5) atiende todavía a 1.729 personas desplazadas a varios centros de evacuación de la provincia, tras la orden de evacuar el radio de seis kilómetros alrededor del cráter, según informó este martes la agencia estatal PNA.

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La erupción del pasado viernes, que duró casi seis minutos, levantó a las 11:53 hora local (03:53 GMT) una "densa columna de ceniza" de tres kilómetros, y supuso, según Phivolcs, la entrada del volcán en "una nueva fase de erupción magmática".

Filipinas se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica, donde el Mayón es uno de los volcanes más activos del país. EFE

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