La Alianza para las Vacunas Gavi propone invertir 162 millones de euros para la fabricación de vacunas en África

La Alianza para las Vacunas Gavi ha solicitado a su junta directiva la aprobación para invertir 162 millones de euros (189 millones de dólares) en la fabricación de vacunas en África en la segunda mitad de 2026 y satisfacer, así, la gran demanda que tiene el continente.

Antes de que el Acelerador Africano de Fabricación de Vacunas (AVMA)de Gavi realice este desembolso, la alianza ha propuesto medidas para brindar "apoyo adicional" para abordar los obstáculos regulatorios y de acceso al mercado que frenan la inversión, además de garantizar la demanda a los productores africanos mediante la compra directa de hasta 70 millones de dosis de vacunas fabricadas en África, tras procesos de licitación competitivos, una vez que dichas vacunas lleguen al mercado. Estas medidas, denominadas AVMA+, se presentarán al Consejo de Administración de Gavi en julio.

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La directora ejecutiva de Gavi, Sania Nishtar, ha declarado que VMA ha logrado un "progreso notable", contribuyendo a la consecución de trece acuerdos individuales de transferencia de tecnología que han permitido "la construcción de plantas de fabricación a escala comercial en seis países africanos".

"A medida que nuestros socios fabricantes avanzan en el camino hacia la precalificación y la plena comercialización, creemos que las nuevas inversiones impulsadas por AVMA+ acelerarán los plazos para que la demanda africana de vacunas se satisfaga con la producción local. Esto es lo correcto para el desarrollo económico de África y para nuestra seguridad sanitaria mundial", ha añadido.

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En este sentido, la COVID-19 puso de manifiesto el "alto coste" que supone para África depender de vacunas importadas. Con tan solo el 0,1 por ciento de la producción mundial, a pesar de albergar al 20 por ciento de la población mundial, África se vio, según Gavi, rezagada en los esfuerzos por obtener vacunas durante la pandemia.

La AVMA, creada en 2024, se diseñó en estrecha colaboración con la Unión Africana y el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC, por sus siglas en inglés) para garantizar que esta situación no se repitiera, ayudando a los fabricantes a "compensar los costes iniciales de la importación de vacunas" mediante incentivos por un total de 859 millones de euros (1.000 millones de dólares) para aquellos fabricantes que alcancen "hitos regulatorios y de suministro cruciales".

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Con trece acuerdos individuales de transferencia de tecnología ya firmados entre fabricantes africanos y socios globales, y con 2.577 millones de euros (3.000 millones de dólares) en financiación adicional movilizada desde el lanzamiento de la AVMA en 2024, es posible, como han señalado desde la alianza, que las primeras vacunas fabricadas en África y respaldadas por la AVMA puedan distribuirse ya en 2027.