Gabriela Guillén, sorprendente confesión sobre su hombre ideal: "Moreno, alto, ojos azules..."

Disfrutando de su vuelta a la normalidad tras su breve pero intenso paso por 'Supervivientes', Gabriela Guillén ha abierto su corazón ante las cámaras de Europa Press durante una noche con amigos coincidiendo con la festividad de San Isidro.

Entre risas, la ex de Bertín Osborne ha asegurado que de lo mejor que se ha llevado del reality ha sido "el tipín que se me ha quedado" y, aunque reconoce que todavía se está "adaptando" porque "cuesta" retomar la rutina después de una aventura como la que ha vivido, sí desvela que "vengo con más fuerza. A veces me ha faltado un poco, pero si tengo que sacar las garras, estoy aquí".

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Tan renovada está que no ha dudado en confesar que le encantaría enamorarse de nuevo. Y, para nuestra sorpresa, ha descrito a su hombre ideal y... ¡parece como si estuviese hablando del cantante de rancheras!: "Que me salga un novio bueno. Alto, que tenga buen porte, que haga deporte. Moreno, alto, ojos azules".

"Estoy tirando la caña a ver si me sale algo, que ahora soy más exigente" ha afirmado con una sonrisa, confirmando que ha aprendido de los errores del pasado.

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Ha sido entonces cuando nos ha contado cómo está su relación con Bertín, desvelando que "súper bien, súper bien, muy bien". "Él está muy pendiente, cuando hablamos... Ha tardado dos añitos, pero nunca es tarde si la dicha es buena" ha sentenciado, feliz porque el artista por fin está ejerciendo de padre con el hijo que tienen en común, David.

Y tanto es así que hace unos días su hija mayor, Alejandra Osborne, revelaba que tanto ella como sus hermanas están deseando conocer al pequeño y que les gustaría que su padre organizase un encuentro en su finca de Sevilla: "Pues nada, cuando quieran, que eso es un derecho que tienen ellos, los hermanos, y mi hijo. Jamás voy a interponerme, si quiere tener una relación con mi hijo tiene las puertas abiertas" ha asegurado Gabriela, dejando claro que por su parte estaría feliz de que su niño tuviese contacto con su familia paterna.

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