Tarde de toros de doña Elena con los descendientes de la emperatriz Sissi en una fecha señalada para don Juan Carlos

En una fecha señalada en el calendario para don Juan Carlos y doña Sofía, al cumplirse 64 años del día de su boda, este aniversario se ha celebrado de una manera muy distinta y de manera pública. El rey emérito con una nueva visita a Sanxenxo y doña Sofía con la discreción que le caracteriza. Pero quien sí se dejaba ver era su hija mayor, la infanta doña Elena, que no perdía la sexta de abono de la Feria de San Isidro.

Lo hacía con una curiosa compañía, la del embajador de Hungría en España, Jorge de Habsburgo-Lorena, descendiente de la emperatriz Sissi y a su vez cuñado de Francesca Thyssen, que a su vez iba acompañado de su hijo pequeño, Carlos Constantino. Doña Elena ejerció de cicerone con los dos en esta tarde previa a San Isidro, con los que recorrió la exposición taurina situada en las inmediaciones de Las Ventas, para luego disfrutar del cartel formado por Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda, cuyo apoderado es Enrique Ponce.

PUBLICIDAD

La hermana mayor de don Felipe no quiso pronunciarse sobre este 14 de mayo, tampoco quiso desvelar si tiene intención de reunirse con don Juan Carlos en Sanxenxo como suele ser habitual en cada uno de estos viajes del rey emérito a la localidad gallega. También guardó silencio cuando se le preguntó por Jorge Navalpotro, actual pareja de Victoria Federica, a quien ya conoce parte de la familia, incluyendo don Juan Carlos.

Fue una tarde de toros señalada para la infanta Elena, pero también para los numerosos rostros conocidos que asistieron al coso madrileño como Michel González; José Ortega Cano; Pedro Trapote o Tomás Páramo, precisamente un buen amigo de la hija pequeña de doña Elena, que asistió con su hijo mayor y que, a la entrada de la plaza sólo confirmó estar feliz por el inmediato regreso a los ruedos de Andrés Roca Rey.

PUBLICIDAD