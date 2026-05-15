Subaru gana 492 millones en su año fiscal, un 73% menos

La empresa automovilística japonesa Subaru cerró su año fiscal, finalizado en marzo, con un beneficio neto atribuido de 90.842 millones de yenes (492 millones de euros), lo que supone una caída del 73,1% respecto al ejercicio anterior, según ha informado este viernes al publicar sus cuentas anuales.

"El entorno operativo de Subaru durante el año fiscal atravesó cambios significativos, incluyendo el impacto de aranceles adicionales de Estados Unidos y los cambios en regulaciones ambientales, al tiempo que riesgos geopolíticos como la situación en deterioro en Oriente Próximo se volvieron más presentes", ha explicado la empresa.

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La facturación en el año alcanzó los 4,784 billones de yenes (25.944 millones de euros), un 2,1% más. Este alza se ha debido a mejoras tanto en el 'mix' como en el precio, que lograron compensar el impacto negativo de menos vehículos vendidos y la apreciación del yen frente al dólar.

Pese a la mayor facturación, los costes asociados a las ventas crecieron un 9,7%, hasta 4,065 billones (22.045 millones de euros) lo que contrajo los márgenes de la firma. Asimismo, registró unos gastos de venta, generales y administrativos de 373.610 millones de yenes (2.026 millones de euros), un 11,2% menos, al tiempo que subieron un 18,9% los gastos de investigación y desarrollo (I+D), hasta 169.424 millones (918,8 millones de euros).

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En el año fiscal, la empresa tuvo que parar una de sus líneas de montaje para realizar trabajos de construcción asociados a la producción de vehículos eléctricos de batería. Debido a esto, la producción de vehículos en Japón se contrajo un 12,8%, hasta los 525.000 unidades. La producción en el extranjero subió un 3,1%, hasta los 355.000 vehículos.

Respecto a las ventas, Subaru vendió 896.000 vehículos, lo que supone un descenso del 4,3% frente al año fiscal precedente, sobre todo debido a las ventas en el extranjero. La empresa ha atribuido el descenso al impacto en los envíos de la paralización de la línea de montaje y el impacto de las tensiones en Oriente Próximo.

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