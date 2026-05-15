La Policía libera a una víctima de trata en Oviedo y desarticula una red transnacional con cinco detenidos

Agentes de la Policía Nacional han liberado en Oviedo a una víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y han detenido a cinco integrantes de un grupo criminal transnacional. Los arestados, de nacionalidades venezolana y brasileña, han ingresado en prisión provisional por orden judicial.

La operación, denominada 'Cherry', se inició el pasado 10 de abril gracias a la colaboración ciudadana, que alertó del posible cautiverio de una joven venezolana. Las pesquisas de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Asturias permitieron localizar el domicilio donde la víctima permanecía retenida bajo vigilancia mediante cámaras.

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Según ha informado la Policía, la mujer era obligada a ejercer la prostitución para saldar una deuda impuesta de 10.000 euros. En una primera actuación fue detenida una mujer de origen brasileño encargada del control directo de la víctima en la vivienda.

La investigación puso de manifiesto la existencia de una organización criminal de carácter transnacional dedicada a captar mujeres vulnerables en Venezuela bajo falsas promesas de empleo para explotarlas sexualmente en España. La operación ha contado con la colaboración de Interpol, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela, así como de las Consejerías y Agregadurías de Interior.

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Gracias a esta cooperación internacional, los agentes identificaron a los cabecillas, dos varones venezolanos encargados de la captación en origen y de la logística del traslado. Asimismo, el CICPC logró proteger a la familia de la víctima en Venezuela, que había recibido amenazas de muerte por parte de la red.

En una segunda fase, y en colaboración con la Brigada de Extranjería y Fronteras de Murcia, se detuvo en esta provincia a otras dos mujeres venezolanas responsables del traslado, alojamiento y control de la víctima en España, que también ingresaron en prisión.

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Finalmente, el pasado 8 de mayo, los dos principales responsables fueron localizados y detenidos en Ponferrada por agentes de Extranjería y de Seguridad Ciudadana. Ambos, considerados de gran peligrosidad por sus antecedentes y su manejo de armas de fuego, ingresaron en prisión sin fianza.

Uno de los arrestados tenía en vigor una notificación de Interpol por hechos similares cometidos en Chile en 2021, donde explotaba a menores venezolanas siguiendo el mismo 'modus operandi'.

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