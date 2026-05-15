Soldados israelíes matan a un palestino de 15 años en Cisjordania por lanzarles piedras

Jerusalén, 15 may (EFE).- Un adolescente palestino de 15 años murió este viernes por disparos de tropas israelíes en la localidad de Al Lubban Al Sharquiya, en el norte de Cisjordania, anunció el Ministerio de Sanidad palestino en un comunicado.

"Fahd Zaidan Awais (15 años) fue asesinado por balas de las fuerzas de la ocupación hoy al alba en la localidad de Al Lubban Al Sharquiya, en la gobernación de Nablus", recoge el texto de Sanidad.

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El ministerio advirtió también que su cadáver continúa bajo custodia israelí.

El Ejército de Israel calificó al menor como un "terrorista" que lanzó piedras a vehículos israelíes en la carretera, asegurando que sus tropas abrieron fuego contra él, acabando con su vida.

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"Durante la noche (madrugada del viernes), durante una operación antiterrorista en la zona de Al Lubban Al Sharqiya, los soldados identificaron a tres terroristas que tiraron piedras a vehículos israelíes en la carretera central, poniendo sus vidas en riesgo", recoge un comunicado castrense emitido poco después del asesinato.

En la nota, el Ejército afirma que el adolescente iba "enmascarado". Añade que otro disparo alcanzó a otro de los objetivos, tras lo que huyeron y los militares emprendieron su persecución.

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Consultado por EFE, el Ejército de Israel dijo no estar al tanto de si los tres individuos pertenecían a un grupo armado, pero subrayó que lanzar piedras está considerado "un ataque terrorista" por sus tropas.

Las fuerzas armadas israelíes utilizan habitualmente el término "terrorista" para referirse a palestinos que se enfrentan a las tropas o los colonos, aunque estos enfrentamientos puedan consistir en lanzar piedras. Por sus normas de enfrentamiento, los soldados pueden abrir fuego si se sienten amenazados.

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Esto deriva en numerosos tiroteos contra palestinos desarmados, en muchos casos menores de edad.

Unos 50 palestinos han muerto por ataques israelíes (13 de ellos a manos de colonos que residen ilegalmente en el enclave) en Cisjordania ocupada desde principios de año. Del total, 12 eran menores de edad, según el recuento de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y añadiendo el caso de Awais.EFE

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