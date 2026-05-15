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Leipzig acogerá el Fan Festival de la Conference la semana de la final entre Rayo y Crystal Palace

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La plaza Marktplatz de la ciudad de Leipzig (Alemania) acogerá del lunes 25 al miércoles 27 de mayo el Fan Festival de la final de la Conference League, que Rayo Vallecano y Crystal Palace disputarán ese miércoles 27 en el Red Bull Arena de la localidad alemana.

Así lo ha anunciado este viernes la UEFA, que ha explicado que Fan Festival, "un lugar neutral", estará abierto a los aficionados, de manera gratuita, lunes y martes de 10.00 a 20.00 horas y el miércoles de las 10.00 a las 21.00 horas.

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Allí, los seguidores de uno y otro equipo se podrán hacer una foto con el trofeo oficial de la Conference League, así como demostrar sus habilidades en retos de fútbol, ver jugar a las leyendas de la UEFA en el campo de fútbol 5 o hacerse un 'selfie' delante de la vitrina gigante de trofeos y los fondos de los equipos.

También habrá una amplia variedad de opciones gastronómicas, un curso de RCP 'Get Trained Save Lives' de la UEFA y actuaciones en directo de DJ y artistas. La UEFA también instalará una tienda oficial donde se podrán comprar productos exclusivos para eventos y equipación oficial del club, y se sortearán dos entradas para la final.

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