Colin Farrell regresa a ‘Sugar’ con una mirada de inmigrante

Alicia Civita

Miami (EEUU), 15 may (EFE).- El actor irlandés Colin Farrell lleva más de dos décadas viviendo en Estados Unidos, pero asegura no haber perdido la capacidad de observar su entorno desde la mirada de un inmigrante, algo que, según dijo en una entrevista con EFE, "ha sido esencial para interpretar a John Sugar".

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El detective extraterrestre es el personaje principal de 'Sugar', la serie de Apple TV que comienza su segunda temporada el próximo martes y que el actor describe como uno de "los proyectos más cercanos a su corazón".

"Se puede decir que tenemos en común eso de ser 'el otro', el de afuera", indicó Farrell al presentar en Miami esta segunda entrega de la serie de la que también es productor ejecutivo.

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"Todavía tengo bastante de eso yo mismo, como un hombre inmigrante de 49 años, o alguien que ha hecho su hogar y ha criado a dos hijos en Los Ángeles durante los últimos 20 o 25 años", dijo.

El actor, nacido en Dublín en 1976, dice conservar "esa curiosidad y ese sentido de quedar maravillado, y también, a veces, decepción, tristeza ante lo que veo a mi alrededor en el mundo".

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Esa sensación también lo conecta con ese detective privado con aire de cine clásico de Hollywood que oculta su condición de extraterrestre. En la primera temporada, estrenada en 2024, un caso de tráfico de personas se entrelazaba con el misterio de quién o qué era Sugar.

En esta, el protagonista está un poco decepcionado. "No está tan feliz, no es tan ingenuo, no está tan maravillado por los seres humanos. Está un poco asqueado de nosotros", explicó Farrell.

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Sugar ahora investiga la desaparición del hermano de una boxeadora y continúa buscando respuestas sobre su propia hermana desaparecida. El caso lo arrastra a una conspiración más amplia en Los Ángeles y a dilemas morales que ya no puede resolver solo como observador. Además, está solo; el equipo de extraterrestres con el que llegó a la Tierra ya no está.

Para Farrell, el personaje se ha vuelto más complejo porque empieza a descubrir que la violencia no es únicamente algo que encuentra en los demás: "No es una abstracción. Es algo hacia lo que siente una compulsión y no entiende por qué".

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Esa tensión lo separa de otro de sus personajes recientes, Oz Cobb, el gánster de 'The Penguin', la serie de HBO derivada del universo de 'The Batman'.

Farrell ganó el Globo de Oro por esa interpretación, en la que aparece casi irreconocible, con prótesis y maquillaje, para encarnar a un criminal que asciende en el submundo de Gotham.

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"La violencia es cómoda para Oz. No quiero decir que la disfrute, pero es algo que parece entender de manera innata. Sugar, en cambio, vive la violencia como una reacción nacida del miedo y de la confusión, no como una herramienta para acumular poder", explica.

"Si Sugar comete un acto de violencia, lo comete también contra sí mismo. Con Oz, no tanto", agregó el actor al describir la diferencia entre un villano nihilista y un detective todavía compasivo.

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La secuela también se aleja del brillo de Los Ángeles. "En la primera temporada había mucho alrededor de Hollywood, del sistema de estudios y de esas casas grandes y hermosas en Bel Air y Beverly Hills. Esta se alejó de eso y fue un poco más hacia las sombras," detalló.

Intervienen inmigrantes, latinos, trata de personas y una ciudad menos fotografiada. Era necesario mostrar "todos los aspectos" de la ciudad, que es uno de los personajes de la serie.

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El actor también conectó esa sensibilidad con su propia vida. Padre de James y Henry, Farrell ha hablado públicamente sobre la experiencia de criar al primero, quien padece el síndrome neurogenético de Angelman, y en 2024 fundó una fundación para apoyar a adultos con discapacidad intelectual y a sus familias.

Ese lado íntimo parece filtrarse en Sugar, un personaje al que Farrell define como "uno de los más dulces" que ha interpretado. EFE

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