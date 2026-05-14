Temas del día de EFE News Latino del jueves 14 de mayo

EEUU ECUADOR

Miami - El exministro ecuatoriano José Serrano, quien compareció ante una corte migratoria en Miami, recibió protección bajo la Convención Contra la Tortura (CAT), por lo que las autoridades migratorias suspendieron su deportación de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Washington - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se presenta este jueves ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos y además se reúne con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, como parte de su visita oficial a Estados Unidos.

(foto)(video)

PUBLICIDAD

FRIDA KAHLO

Nueva York - La Metropolitan Opera de Nueva York estrena hoy 'El último sueño de Frida y Diego', una ópera con música de Gabriela Lena Frank en la que Diego Rivera invoca a Frida Kahlo durante el Día de Muertos con el fin de devolverla a la vida.

PUBLICIDAD

(foto)(video)

FÚTBOL MUNDIAL 2026

PUBLICIDAD

Miami - Entrevista con los artistas gráficos Minerva GM (México), Carson Ting (Canadá) y Hank Willis Thomas (EE.UU.), creadores del póster oficial del Mundial 2026, una alianza creativa que contrasta con las tensiones políticas entre los países anfitriones durante el segundo gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

(foto)(video)

PUBLICIDAD

Nueva York - El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el marco de su intervención en el foro sobre pobreza Global Citizen NOW celebrado en Nueva York, anuncia los artistas que protagonizarán el espectáculo del descanso durante la final del Mundial.

(foto)(video)

PUBLICIDAD

Dallas - La FIFA exhíbe la transformación del estadio de Dallas, donde se celebrarán nueve partidos, incluyendo una semi final, del Mundial de Fútbol.

EEUU LGBTQ+

PUBLICIDAD

Los Ángeles - Bamby Salcedo, fundadora de Translatin@ Coalition, cree que "celebrar con mucha alegría" a la comunidad LGBTQ+ es la mejor estrategia para contrarrestar los ataques del Gobierno Trump, por eso liderará este fin de semana el Long Beach Pride, uno de los desfiles más antiguos y grandes del Orgullo en EE.UU., donde estrenará su 'Cumbia del movimiento'.

(foto)

PUBLICIDAD

AGENDA INFORMATIVA.

Washington.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- Washington acoge una nueva ronda de negociaciones de paz entre Israel y El Líbano, cuando expira el alto el fuego prorrogado del pasado 23 de abril para llegar a un acuerdo permanente.

Los Ángeles-. LADY GAGA.- Lady Gaga presenta este jueves en Amazon Prime 'Mayhem: Requiem', un álbum que supone el fin de la etapa 'Mayhem', su exitoso octavo disco de estudio con el que regresaba a su era más oscura.

Nueva York.- EEUU SUBASTAS.- Sotheby's subasta un cuadro de Rothko en tonos rojizos estimado entre 70 y 100 millones de dólares, estrella de la temporada de subastas de mayo en Nueva York, así como un Basquiat llamado 'Museum Security' valorado en unos 45 millones. (foto)

EFE News Latino

(1) 305 262 7575

Puede escribir a latinonews@efe.com y miami@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245.