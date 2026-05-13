Agencias

Santander busca empresas con las mejores soluciones en computación cuántica e inteligencia artificial

Guardar

Santander busca empresas con las mejores soluciones en computación cuántica e inteligencia artificial

PR Newswire

PUBLICIDAD

MADRID, España, 13 de mayo de 2026

MADRID, España, 13 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- Banco Santander lanzó el Santander X Global Challenge | The Quantum AI Leap, en colaboración con IBM y otros aliados, con el objetivo de apoyar a startups y scaleups que trabajan en la intersección entre la computación cuántica y la inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Ante el rápido avance de las tecnologías cuánticas y de la IA, la iniciativa fue creada para identificar y apoyar empresas que estén desarrollando soluciones con potencial para transformar sectores como finanzas, energía, salud y ciberseguridad, a través de la computación, la optimización de sistemas complejos y el refuerzo de la seguridad digital. La iniciativa global está abierta a empresas de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, España, México, Portugal, Reino Unido y Uruguay. Las seis empresas ganadoras recibirán un total de €120.000 en premios, además de otros beneficios ofrecidos por los socios participantes.

IBM tendrá un papel clave en el apoyo a las empresas seleccionadas, ofreciendo mentoría, orientación técnica y oportunidades para presentar sus proyectos a IBM Ventures y comunidad de inversionistas.

Emily Fontaine, Global Head de IBM Ventures afirmó: "A medida que las tecnologías cuánticas y de IA continúan avanzando a un ritmo acelerado, este desafío proporciona una plataforma importante para apoyar a los innovadores que impulsan ese progreso. En IBM, estamos profundamente comprometidos con la construcción de un sólido ecosistema cuántico global y con el suministro de computación cuántica que sea verdaderamente útil y escalable para la industria. A través de IBM Ventures, nos entusiasma colaborar con Santander en este proyecto y ayudar a acelerar la próxima generación de empresas innovadoras que están dando forma al futuro de la computación cuántica e IA."

Las startups y scaleups interesadas pueden postularse en tres áreas diferentes:· Tecnologías que permiten el desarrollo y la expansión de sistemas cuánticos, incluyendo hardware avanzado y el uso de inteligencia artificial para mejorar el rendimiento y la estabilidad.

· Soluciones que combinan computación cuántica e IA para resolver problemas reales, con foco en el desarrollo de software, algoritmos y aplicaciones con impacto a corto y mediano plazo.

· Tecnologías que protegen los sistemas digitales frente a los riesgos de la computación cuántica en el futuro, especialmente en el ámbito de la criptografía, con el objetivo de garantizar la seguridad, la privacidad y la confianza a largo plazo.

Las empresas interesadas pueden enviar sus postulaciones hasta el 30 de junio, a través de la plataforma Santander X.

Para más información, consulte el comunicado oficial de Santander aquí.

CONTACTO:Priscilla FiorinPriscilla.Fiorin@ibm.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2319830/5969022/IBM_LOGO_1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/santander-busca-empresas-con-las-mejores-soluciones-en-computacion-cuantica-e-inteligencia-artificial-302771276.html

FUENTE IBM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Bruselas ve en el hantavirus señal de brotes más frecuentes e intensos y pide más cooperación transfronteriza

Bruselas ve en el hantavirus señal de brotes más frecuentes e intensos y pide más cooperación transfronteriza

Líbano presenta una queja formal contra Irán ante la ONU por "arrastrar" al país a la guerra en curso

Líbano presenta una queja formal contra Irán ante la ONU por "arrastrar" al país a la guerra en curso

El Caribe desarrolla una renovada política migratoria ante cambios sociales y climáticos

Infobae

Microsoft reducirá la plantilla de LinkedIn, la plataforma orientada al mercado laboral

Microsoft reducirá la plantilla de LinkedIn, la plataforma orientada al mercado laboral

Sector político de Mujica recuerda a un militante "de la libertad y las causas colectivas"

Infobae