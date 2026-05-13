Santander busca empresas con las mejores soluciones en computación cuántica e inteligencia artificial

PR Newswire

PUBLICIDAD

MADRID, España, 13 de mayo de 2026

MADRID, España, 13 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- Banco Santander lanzó el Santander X Global Challenge | The Quantum AI Leap, en colaboración con IBM y otros aliados, con el objetivo de apoyar a startups y scaleups que trabajan en la intersección entre la computación cuántica y la inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Ante el rápido avance de las tecnologías cuánticas y de la IA, la iniciativa fue creada para identificar y apoyar empresas que estén desarrollando soluciones con potencial para transformar sectores como finanzas, energía, salud y ciberseguridad, a través de la computación, la optimización de sistemas complejos y el refuerzo de la seguridad digital. La iniciativa global está abierta a empresas de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, España, México, Portugal, Reino Unido y Uruguay. Las seis empresas ganadoras recibirán un total de €120.000 en premios, además de otros beneficios ofrecidos por los socios participantes.

IBM tendrá un papel clave en el apoyo a las empresas seleccionadas, ofreciendo mentoría, orientación técnica y oportunidades para presentar sus proyectos a IBM Ventures y comunidad de inversionistas.

PUBLICIDAD

Emily Fontaine, Global Head de IBM Ventures afirmó: "A medida que las tecnologías cuánticas y de IA continúan avanzando a un ritmo acelerado, este desafío proporciona una plataforma importante para apoyar a los innovadores que impulsan ese progreso. En IBM, estamos profundamente comprometidos con la construcción de un sólido ecosistema cuántico global y con el suministro de computación cuántica que sea verdaderamente útil y escalable para la industria. A través de IBM Ventures, nos entusiasma colaborar con Santander en este proyecto y ayudar a acelerar la próxima generación de empresas innovadoras que están dando forma al futuro de la computación cuántica e IA."

Las startups y scaleups interesadas pueden postularse en tres áreas diferentes:· Tecnologías que permiten el desarrollo y la expansión de sistemas cuánticos, incluyendo hardware avanzado y el uso de inteligencia artificial para mejorar el rendimiento y la estabilidad.

PUBLICIDAD

· Soluciones que combinan computación cuántica e IA para resolver problemas reales, con foco en el desarrollo de software, algoritmos y aplicaciones con impacto a corto y mediano plazo.

· Tecnologías que protegen los sistemas digitales frente a los riesgos de la computación cuántica en el futuro, especialmente en el ámbito de la criptografía, con el objetivo de garantizar la seguridad, la privacidad y la confianza a largo plazo.

PUBLICIDAD

Las empresas interesadas pueden enviar sus postulaciones hasta el 30 de junio, a través de la plataforma Santander X.

Para más información, consulte el comunicado oficial de Santander aquí.

PUBLICIDAD

CONTACTO:Priscilla FiorinPriscilla.Fiorin@ibm.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2319830/5969022/IBM_LOGO_1.jpg

PUBLICIDAD

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/santander-busca-empresas-con-las-mejores-soluciones-en-computacion-cuantica-e-inteligencia-artificial-302771276.html

FUENTE IBM

PUBLICIDAD