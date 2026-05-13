Olas y viento ponen en aviso a Gerona, Tarragona y Castellón y se prevén lluvias en norte y oeste de España

El área cantábrica, Pirineo y nordeste de Cataluña registrarán este miércoles lluvias por la mañana, que se extenderán por la tarde al Sistema Central y sur de la Ibérica, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Estas podrán ser localmente fuertes en el oeste del Sistema Central y nordeste de Cataluña, todo esto en un día en el que Girona estará en aviso por olas y Tarragona, por viento. Castellón también estará en situación de riesgo por viento.

En concreto, AEMET avanza que la entrada de un flujo húmedo del norte en la Península dejará mañana los cielos nubosos o cubiertos en su mitad norte. La excepción estará al principio del día salvo en el nordeste del país, donde se registrarán cielos poco nubosos. Además, habrá precipitaciones en el área cantábrica, Pirineo y nordeste de Cataluña.

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En el resto de la vertiente atlántica se registrarán intervalores y, en general, los cielos estarán poco nubosos o despejados en el resto del país. Por la tarde, el organismo estatal espera la formación de abundante nubosidad de evolución que extenderá las precipitaciones, en forma de chubascos ocasionalmente con tormenta, al entorno del Sistema Central y sur de la Ibérica.

Estos podrán afectar de forma aislada a la meseta Norte, Extremadura y norte de la Ibérica y podrán ser localmente fuertes en el oeste del Sistema Central y nordeste de Cataluña. De acuerdo con la predicción, es probable que nieve en montañas del norte por encima de 1800/2000 metros. También son posibles las brumas y los bancos de niebla matinales en entornos de montaña, sur de Galicia y oeste de ambas mesetas.

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En lo que respecta a los archipiélagos, AEMET indica que habrá intervalos nubosos en Baleares con posibilidad de algún chubasco ocasional en su extremo norte y cielos poco nubosos en el resto. De forma paralela, se registrarán intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil también en el norte de las islas canarias montañosas y cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en el resto.

El organismo estatal señala que las máximas descenderán mañana en el tercio nordeste peninsular, Baleares y litorales del extremo sureste, mientras que habrá pocos cambios en Canarias y ascensos de ligero a moderados en el resto del país. En líneas generales, las mínimas registrarán pocos cambios y predominarán los descensos en la mitad oeste peninsular y Cataluña. Durante esta jornada, se esperan heladas en zonas altas de los Pirineos.

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Por otra parte, AEMET explica que este miércoles predominará el viento de componente oeste en la Península y Baleares, con tendencia a rolar a sur en las islas y fachada oriental. Se prevé moderado en litorales, Baleares, Ebro y otras zonas del este, con intervalos fuertes y/o rachas muy fuertes en el bajo Ebro y Ampurdán. En Galicia y Canarias será del norte, flojo en el interior de Galicia y moderado en el resto.