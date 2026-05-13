Noboa defiende con Vance la alianza de ambos países en la lucha contra el narcotráfico

Washington, 13 may (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió este miércoles la alianza de su país con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico tras una reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en Washington.

"Ecuador y Estados Unidos luchamos contra enemigos que no reconocen fronteras", escribió en su cuenta de Instagram el mandatario que llegó hoy a la capital estadounidense para una visita de dos días en los que busca consolidar la asociación estratégica con Estados Unidos.

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Congresistas demócratas enviaron hoy una carta al secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, en la que pidieron suspender operaciones militares conjuntas en Ecuador tras las denuncias de supuestas violaciones de derechos humanos en actuaciones llevabas a cabo en el norte del país latinoamericano a principios de marzo.

La seguridad, la migración "ordenada y digna", además del comercio e inversiones marcan, según la Cancillería, la agenda del presidente ecuatoriano que termina este jueves su visita a Washington con encuentros en la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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Durante la mañana del miércoles, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, firmó con el Centro Nacional de Capacitación en Asuntos Exteriores de EE.UU. un instrumento para profundizar los vínculos de colaboración diplomática.

Según un comunicado del Departamento de Estado estadounidense, la firma del documento se realizó durante una reunión entre Sommerfeld y el subsecretario de Estado, Christopher Landau, en la que ambas partes también aprovecharon para analizar las "vías para combatir a las organizaciones criminales transnacionales".

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Washington destacó además las oportunidades para incrementar la inversión estadounidense en proyectos de infraestructura en Ecuador, así como el avance de la asociación bilateral en el ámbito de la energía nuclear de uso civil. EFE