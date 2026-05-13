La capital de Panamá gana un premio iberoamericano por una iniciativa de gestión de empleo

Ciudad de Panamá, 13 may (EFE).- La capital de Panamá fue galardonada con un premio a la innovación que otorga la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) por una iniciativa de gestión de empleo, informó este miércoles el ayuntamiento capitalino.

Se trata del Premio UCCI a la Innovación Iberoamericana 2026, que la capital panameña obtuvo por su iniciativa "EMPLEO 3.0: Plataforma Municipal de Empleo con Inteligencia Artificial, un proyecto pionero que incorpora inteligencia artificial en un servicio público de empleo gestionado directamente por el gobierno local, sin intermediarios".

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Así lo indica un comunicado de la UCCI distribuido por la Alcaldía de Panamá, que resaltó que en el concurso participaron más de 30 iniciativas que fueron evaluadas por un jurado integrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por el banco de desarrollo de América Latina CAF, por la IE University, por Madrid Innovation y la UCCI.

"Más allá del premio en sí, esto representa un reconocimiento internacional muy importante al trabajo, visión e innovación que se viene impulsando desde la Alcaldía. Primera vez que Ciudad de Panamá participa en este premio anual … y ganamos", expresó el alcalde, Mayer Mizrachi.

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La UCCI indicó en su comunicado que la iniciativa panameña, impulsada por la Dirección de Tecnología e Innovación de Ciudad de Panamá, "busca dar respuesta a dos desafíos estructurales del mercado laboral: la alta informalidad, que alcanza el 54,9 % y la exclusión juvenil, reflejada en el 17,2 % de jóvenes que ni estudian ni trabajan".

"La plataforma digital, desarrollada a partir de datos de más de 38.000 ciudadanos, automatiza procesos como la lectura de cédula, la identificación de 'soft skills' (habilidades blandas) y generación de perfiles profesionales mediante inteligencia artificial. Además, incorpora 'DUO', una sección especialmente diseñada para trabajadores independientes, ampliando así las oportunidades de acceso al empleo", agregó la información oficial.

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La UCCI publica en su página web que es una organización internacional y no gubernamental fundada en Madrid en 1982, que agrupa a 29 ciudades y que promueve políticas públicas locales mediante la formación y el intercambio ciudad-ciudad. EFE