La Bolsa de Fráncfort sube un 0,76 % aupada por informes financieros positivos

Fráncfort (Alemania), 13 may (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Fráncfort, el DAX 40, cerró este miércoles con una subida del 0,76 %, después de la publicación de varios informes financieros trimestrales positivos y a la espera de noticias de la visita a China del presidente estadounidense, Donald Trump.

El alza del DAX 40 sitió al selectivo en los 24.136,81 puntos.

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Trump, quien ya ha llegado a Pekín, tiene previsto reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, y discutir sobre comercio, tecnología, Taiwán y la guerra de Irán.

Acompañan al mandatario los consejeros delegados de Qualcomm, Micron y Nvidia.

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El fabricante de semiconductores Infineon se disparó un 10,7 %, hasta 64,36 euros, máximo desde 2020, beneficiado por el aumento de la demanda de chips por el auge de la inteligencia artificial (IA).

Sin embargo, el fabricante de 'software' para empresas SAP perdió un 4,3 %, hasta 136,26 euros, porque la IA puede poner en peligro su modelo de negocio.

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La farmacéutica y biotecnológica Merck ganó un 7,2 %, después de revisar al alza sus pronósticos financieros porque sus resultados del primer trimestre fueron mejores de lo previsto gracias al área de semiconductores.

Siemens Energy subió un 4,6 %, impulsado por el aumento de la necesidad de centros de datos por la IA.

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La empresa de redes de energía E.on ganó un 3,4 % tras publicar resultados que convencieron a los inversores, mientras que el fabricante de armamento Rheinmetall perdió un 3,5 %.

La empresa de tecnología sanitaria Fresenius y su filial de servicios de diálisis Fresenius Medical Care cayeron un 3,01 % y un 3 %, respectivamente. EFE

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