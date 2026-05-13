El científico Shankar Balasubramanian muestra su "profundo agradecimiento" por el Premio Princesa de Asturias

El científico Shankar Balasubramanian ha expresado este miércoles su "más profundo agradecimiento" tras conocer la concesión del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026, un galardón que le ha "honrado enormemente recibir" por su labor investigadora.

El premiado ha destacado, en una misiva escrita desde la Universidad de Cambridge y distribuida por la Fundación Princesa de Asturias, que los avances reconocidos con este galardón "implican las contribuciones colectivas de muchas personas brillantes" vinculadas a instituciones como la propia universidad británica o las compañías Solexa, Illumina y Manteia.

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Asimismo, Balasubramanian ha subrayado que este reconocimiento internacional "demuestra la importancia de la colaboración" en el ámbito científico, poniendo en valor el trabajo conjunto desarrollado por los diversos equipos que han participado en sus investigaciones.

El investigador ha mostrado también su gratitud hacia la Fundación Princesa de Asturias por el "reconocimiento a esta labor", destacando la relevancia de la institución por su apoyo constante a la promoción del conocimiento.

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Finalmente, el científico ha hecho hincapié en el "importante papel" que desempeña la fundación en el "apoyo a la ciencia y la tecnología", fundamentales para el desarrollo y el progreso de la sociedad actual.

Ha sido este miércoles cuando se ha conocido el fallo en el que los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, pioneros en la tecnología de nueva generación para la secuenciación de ADN, han sido galardonados con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026.

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