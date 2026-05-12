Manolo García reaparece tras su aparatosa caída en pleno concierto y aclara cómo se encuentra

Enorme susto el protagonizado por Manolo García durante el concierto de 'El último de la fila' en su regreso a los escenarios tras tres décadas de ausencia este sábado en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona. Muy emocionado por su reencuentro con su público junto a su compañero Quimi Portet -del que se separó en 1998 para emprender su carrera en solitario- el cantante se lanzó al público desde el escenario y, según rápidamente comenzó a circular por redes sociales, habría calculado mal y nadie habría podido cogerle, dándose de bruces contra el suelo.

Y aunque el propio Manolo se levantó rápidamente y continuó cantando como si nada asegurando que no había pasado nada, la aparatosa caída no tardó en hacerse viral desatándose las especulaciones sobre su estado.

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Tan solo dos días después de su 'accidente', el cantante de 'Pájaros de barro' ha reaparecido en la gala de entrega de las Medallas de Honor de la SGAE 2026 que se ha celebrado este lunes en Sevilla, y que ha contado entre otros con la presencia de artistas como Cristina Hoyos, 'Los del Río', Pepe de Lucía, Manu Tenorio, Diana Navarro, o Merche.

Visiblemente molesto, Manolo ha dejado claro que "no hay ninguna caída". "Me parece feo porque, no sé, yo soy fan de Paul McCartney, por decir, y a mí me dicen oye, 'Paul ha tenido...' y a mí me entra congoja, me entra una angustia... Es muy feo que por dinero, para monetizar y la gente cliquee por morbo, por curiosidad o por preocupación, meter la angustia a la gente es punible. Tendría que ser denunciable. Si quieren ganar dinero, un pico y una pala" ha expresado tajante.

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Como ha relatado, "me llamó muchísima gente, salió en televisión. Estoy en Sevilla comiendo, tomando un vinito, '¿qué pasa? ¿Qué ha pasado?'. Yo ni me había enterado. Yo no tengo redes ni dinero. Tío, que estás en el hospital. Te hago una foto donde estoy. Estoy aquí en una tasca en Sevilla. Muy desagradable".

"La gente mía es muy cariñosa, la gente está delante en las primeras filas y levanta la mano, me coge, y me he tirado. No una vez no, y me volví a tirar el jueves porque me da la gana. No hago daño a nadie, la gente se divierte y no hago daño a nadie. Faltaría más. Entonces que se utilice y se diga 'se ha caído...'" ha añadido rotundo.

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"¿Cómo que me he caído? Primero, me he tirado. Segundo, no me ha pasado nada. Y si me pasara, me aguanto, me lo he buscado yo. Pero nadie puede utilizar el dolor, que no ha habido ningún dolor. Sí, sí, sí. Ya me ves aquí, desde el hospital, nada. Es feote, es feote. Y es feote que se permita que eso suceda también, algo falla, algo falla, algo está fallando en las personas que tendrían que meter mano a estos asuntos tan serios, no solo la IA, lo demás también, los móviles, los chiquillos, etc. A ver si conseguimos cambiar algo" ha zanjado, dejando claro que se encuentra perfectamente.