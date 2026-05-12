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Leo Messi compra el edificio de las antiguas galerías Via Wagner de Turó Park (Barcelona) por 11,5 millones

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Edificio Rostower Socimi, sociedad cotizada de inversión inmobiliaria propiedad del futbolista Leo Messi, ha adquirido por 11,5 millones el edificio corporativo que acogía las antiguas galerías Via Wagner en el Turó Park de Barcelona, al 'private office' Santomera Bay, de Alejandro Alcaraz.

Estas galerías permanecían cerradas desde 1993 debido a la existencia de 87 locales "con propietarios y aspiraciones divergentes", y la operación incluye una reforma integral del edificio, de 4.000 m2, que posteriormente se destinará al mercado de alquiler, informa Santomera Bay este martes en un comunicado.

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Además de varios activos en cartera, la Socimi de Messi es propietaria de MiM Hotels, marca que agrupa establecimientos hoteleros situados en Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira, Sotogrande y Andorra, todos ellos operados por Meliá Hotels International, así como de los restaurantes Hincha, gestionados por el prestigioso chef Nandu Jubany.

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