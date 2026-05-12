Eddy Cue, el cerebro latino detrás de la apuesta millonaria de Apple por la MLS y la F1

Alicia Civita

Miami (EE.UU.), 12 may (EFE).- Eddy Cue, el ejecutivo cubanoestadounidense de Apple que ayudó a cerrar un acuerdo millonario con la MLS y la nueva alianza de la compañía con la Fórmula Uno, aseguró en una entrevista con EFE que "el deporte en directo vive su gran momento porque combina lo que las plataformas más buscan: emoción, celebridades, datos, comunidad y drama sin guión".

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Y para Cue, vicepresidente sénior de Servicios y Salud de Apple, no hay mejor lugar para vivir esta intersección que Miami, la ciudad donde nació.

"Es la ciudad más global de Estados Unidos. El nivel de energía que hay en Miami se siente apenas llegas. Por ejemplo, lleva la Fórmula Uno a otro nivel", dijo el ejecutivo, quien reporta directamente a Tim Cook, el CEO de Apple.

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Bajo la mirada de Cue, Apple TV se convirtió en la casa exclusiva en Estados Unidos de todas las carreras de la F1 durante cinco años, a partir de 2026, con un contrato estimado en 140 millones de dólares anuales, por encima de los 90 millones de dólares anuales que pagaba ESPN.

"Estamos aprovechando todo lo que tenemos. Si vas a Apple News, te vamos a dejar entrar en vivo a la carrera cuando esté pasando, incluso desde el punto de vista del piloto", indicó.

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"La Fórmula Uno lo tiene todo. Es un drama sin guión. No sabes quién va a ganar. Es extremadamente emocionante de ver. No hay deporte que tenga más tecnología", indicó el ejecutivo, quien reside en Los Ángeles.

El ecosistema se nutre además de las celebridades en torno al campeonato.

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"Ahora tienes pilotos que son enormes celebridades. Sus parejas son famosas. Tienes directores de equipo que también son grandes figuras porque están dispuestos a decir cualquier cosa. Hablan unos de otros, y eso rara vez lo ves en los deportes", señaló.

Un ejemplo es Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo y actual piloto de Ferrari, cuya vida fuera de la pista domina titulares esta temporada por sus apariciones junto a Kim Kardashian.

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Además, hay famosos en la pista. En Miami, figuras como el actor Colin Farrell, quien viajó a promocionar la segunda temporada de 'Sugar', su serie con Apple TV, y también los argentinos Lionel Messi y Bizarrap, los tenistas Serena Williams y Rafael Nadal y muchos más.

Esa idea del "drama sin guión" también se aplica a la apuesta de Apple por la MLS. En 2022, la empresa aceptó pagar 2.500 millones de dólares durante 10 años por los derechos de transmisión globales de la liga de fútbol estadounidense.

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Hoy en día es un servicio en el que los fanáticos, en su mayoría latinos inicialmente, "pueden ver todo lo referente a la MLS, en cualquier lugar y en cualquier momento", indicó Cue. Después llegó Lionel Messi al Inter Miami en 2023 y el negocio cambió de escala.

"No hay duda de que nos vimos mucho más inteligentes el día en que Messi decidió venir a la MLS", reconoció. Para la temporada de 2025, Apple informó de un aumento de la audiencia superior al 50%. Lo que lleva de esta ya ha subido un 59%.

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Para Cue, sin embargo, la historia también es íntima y se siente "increíblemente orgulloso" de ser latino, particularmente en estos momentos, "cuando hay tantas preguntas sobre quién viene a Estados Unidos".

"Espero que la gente pueda ver que si un niño cubano de Miami puede hacerlo, entonces cualquiera puede. Soy estadounidense de primera generación. Viví el sueño americano. Sé lo que represento y no se me olvida", aseguró.

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La división a su cargo, Apple Services, pasó de generar 3.000 millones de dólares trimestrales en 2012 a más de 30.000 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, gracias a Apple TV, Apple Music, Apple News, Apple Podcasts, Apple Pay, iCloud y Maps. EFE

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