Argüello (CEE) no ve posturas "irreconciliables" con Vox pero insiste en la "trampa" de la "prioridad nacional"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha asegurado que no hay "posturas irreconciliables" con Vox ni "con nadie" pero ha pedido no hacer "trampas con el pan de los hijos" en referencia a la prioridad nacional y ha afeado al partido de Santiago Abascal que "acoge" el discurso "MAGA" (Make America Great Again).

"Posturas irreconciliables yo creo que en principio no hay con nadie. No quiere decir esto que todas las ideas den igual, no, pero siempre es preciso escucharnos y dialogar", ha puntualizado Argüello, este martes, en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, preguntado por el cruce de declaraciones y acusaciones de las últimas semanas con el presidente de Vox en relación con la acogida de migrantes.

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El presidente de la CEE ha puntualizado que los "puntos de contraste" con Vox se encuentran en "la reflexión que hace el movimiento MAGA en EEUU" sobre la prioridad nacional y que "acoge" el partido de Abascal.

"Ahí quizás pueda venir algunos de los puntos de contraste con una reflexión teológica y política que se hace desde EEUU y que quizás Vox acoge es una reflexión sobre un asunto, el 'ordo amoris', cuál es el ordo del amor, hay un refrán castellano que dice 'la caridad bien entendida empieza por uno mismo'. Hay otro refrán castellano que dice 'el pan de mis hijos que nadie me lo toque'. Nosotros decimos que esto hay que superarlo, que no es verdad una lectura parcial de que la caridad bien entendida empieza por uno mismo y que no es legítimo hacer trampas por el pan de los hijos", ha aseverado.

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En cualquier caso, ha insistido en que "la disponibilidad de la Iglesia para dialogar con todos es manifiesta" y ha revelado que a lo largo de estos años ha mantenido encuentros, en su mayor parte "informales" con "personas de todos los grupos parlamentarios".