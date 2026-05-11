Otra larga noche de celebración barcelonista

Barcelona, 11 may (EFE).- Como mandan las tradiciones, el Barça, sus jugadores y directivos, y el barcelonismo celebraron por todo lo alto la consecución del vigésimo noveno título liguero durante la pasada madrugada, festejo que tendrá su colofón este lunes con la celebración de una rúa por las calles de la Ciudad Condal.

Como a causa de las obras de remodelación de La Rambla, la famosa Fuente de Canaletes, donde se celebran históricamente los títulos del club azulgrana, estaba cerrada y sin acceso, la fiesta popular se trasladó unos metros más allá, en medio de la Plaça Catalunya.

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En cuanto el árbitro señaló el final del clásico que el Barcelona ganó a su eterno rival, el Real Madrid (2-0), unos cuantos miles de aficionados ya estaban celebrándolo en el centro de la ciudad. Cánticos y bengalas, con un punto culminante que tuvo lugar cuando dos jugadores del primer equipo, Marc Casadó y Alejandro Balde, hicieron acto de presencia.

Y claro, la masa 'culer' enloqueció. Voz en grito, Casadó entonó 'Un dia de partit', uno de los cánticos de la grada de animación y centró toda la atención, mientras Balde, otro de los productos 'made in La Masia' lo secundaba y compartía el momento en las redes.

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Paralelamente y en el centro de la ciudad, Joan Laporta, el presidente electo, entraba puro en mano en su discoteca favorita, donde celebra siempre. Allí en 'Luz de Gas' recibió un baño de masas, acompañado por buena parte de directivos y muchos aficionados que no quisieron perderse el momento.

A aquellas horas, tres jugadores del primer equipo utilizaron el sistema de bicis compartidos de la ciudad, el 'Bicing', para llegar a otra céntrica discoteca, donde se congregaron la mayoría de futbolistas del primer equipo.

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A Pedro González 'Pedri', Eric Garcia y Dani Olmo se les vio pedaleando por diferentes carriles bici de la ciudad, mientras los aficionados les felicitaban por el título recientemente conquistado.

En la playa, Joan Gaspart, el mejor vicepresidente de la historia del club pero seguramente el peor presidente, como él mismo recuerda, se enfundó una camiseta azulgrana sin número y con la inscripción Joan y un pantalón corto oscuro para meterse en las aguas de la playa de la Barceloneta para celebrar también el título.

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También se dejó ver, pero en un tono más discreto, Wojciech Szczesny, el suplente meta polaco, ataviado con un sombrero vaquero cantaba junto a un grupo de aficionados: "Szczesny: fumador, Szczesny: fumador, Szczesny: fumadooor".

En el vestuario, también puro en boca, al mejor estilo Michael Jordan, Joao Cancelo y Raphael Dias 'Raphinha', con gafas de sol incluidas, celebraban de esa guisa un nuevo campeonato.

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¿Y Hansi Flick? El alemán, que conoció en las horas previas del partido el fallecimiento de su padre, dirigió al equipo con maestría y afrontó la noticia rodeado de los suyos, de su familia y también de su familia futbolística, de un nuevo título, el quinto desde que llegó al Barça.

Esta tarde, a partir de las 17.00 horas, el barcelonismo se dará cita de nuevo en las calles para continuar la celebración. EFE

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