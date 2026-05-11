Omar Montes, cabeza de cartel del Coca-Cola Music Experience 2026

Omar Montes es el primer cabeza de cartel del Coca-Cola Music Experience 2026. El artista madrileño es la incorporación estrella de la nueva tanda de confirmaciones del festival que también ha anunciado la presencia de Dei V, Taichu, Luc Loren y Vilu. La 16.ª edición CCME se celebrará el 4 y 5 de septiembre en el recinto Iberdrola Music de Madrid ya cuenta con otros nombres confirmados como Dellafuente, Milo J, Dimitri Vegas, Lucho RK, Natalia Lacunza, L0rna, Pepe y Vizio, Lucía de la Puerta, Céro y Kabasaki.

Con más de 2.300 millones de streams en Spotify y millones de oyentes mensuales, Omar Montes se ha consolidado como un auténtico fenómeno mainstream. Su capacidad única para conectarse con el gran público y su destreza para fusionar con éxito el flamenco, el urbano y el pop garantizan un directo espectacular, situándose como una de las figuras clave de esta edición.

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El artista madrileño, que lidera actualmente la lista de LOS40, llega de la mano de Sprite para protagonizar su campaña estival, reafirmando su estatus como uno de los nombres más reconocibles de la música urbana en España.

A nivel internacional, el cartel suma la potencia de Dei V, uno de los artistas más en forma del urbano global con más de 20 millones de oyentes mensuales y que además ha compartido éxitos con estrellas como Karol G o Myke Towers. Su sonido y estética han consolidado al puertoriqueño como una figura clave para la Generación Z.

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El CCME también ha anunciado la presencia de Taichu, que representa una de las propuestas más frescas y disruptivas de la escena alternativa latinoamericana. Con su universo que mezcla electrónica y pop experimental, el artista argentino se ha posicionado como un icono de vanguardia y estética digital para el público más joven.

Las dos últimas confirmaciones de esta tanda son Luc Loren y Vilu Gontero. Con uno de los perfiles más versátiles del panorama nacional, Luc Loren traerá su particular fusión de música comercial, electrónica y cultura pop en un espectáculo cargado de fuerza visual. Por su parte, la argentina Vilu Gontero, con más de un millón de oyentes mensuales, aterrizará como una de las figuras emergentes más potentes dentro de la nueva oleada de talento internacional. Su propuesta combina energía de club con sensibilidad pop, que consigue conectar con un público joven.

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El público puede adquirir sus bonos para el festival, que tendrá lugar el 4 y 5 de septiembre, a través de los canales oficiales, donde todavía está disponible el precio de 70 euros (+GG). Además, se mantiene activa la posibilidad de compra con el Bono Cultural Joven a través de El Corte Inglés y Ticketmaster.

CCME, MÚSICA Y OCIO RESPONSABLE

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Con CCME 2026, miles de jóvenes se sumarán a los más de 375.000 asistentes que han colgado el cartel de "no hay entradas" a lo largo de los últimos quince años, a los que hay que añadir los miles de espectadores que se asoman cada año a CCME virtualmente.

Un streaming global que estrenó nuevo formato el año pasado, impulsando la conexión desde casa y sumando más de 2 millones de visualizaciones a través del canal oficial de YouTube del festival. Creadores de contenido de primer nivel se encargaron de entretener y enganchar a la audiencia entre las actuaciones, haciéndolas a su vez accesibles para todos los públicos y con contenido exclusivo, llevando al festival a todos los rincones del planeta.

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En lo relativo a la sostenibilidad, CCME se distingue por llevar a cabo una estrategia que reduce su impacto ambiental y mejora la colaboración de todos los clientes, proveedores, asistentes e involucrados. Unos esfuerzos que le han llevado a obtener el certificado externo 'Evento Sostenible' de Eventsost.

Además, en 2025 se reforzó el compromiso de Coca-Cola por hacer un festival más accesible e inclusivo, con medidas y herramientas para facilitar la experiencia a personas con movilidad reducida, con discapacidad visual o con discapacidad auditiva, para que pudieran disfrutar al máximo.

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