La primera ministra de Letonia asumirá temporalmente la cartera de Defensa tras la salida del ministro Spruds

La primera ministra de Letonia, Evika Silina, ha anunciado este lunes que asumirá temporalmente la cartera de Defensa tras la salida del ministro Andris Spruds, que presentó el domingo su dimisión a raíz del impacto de varios drones ucranianos en el territorio tras ser desviados, según Kiev, por una interferencia electrónica rusa, y que colisionaron contra cuatro depósitos de combustible que se encontraban vacíos.

Está previsto que Spruds reanude sus funciones como diputado del Parlamento letón, mientras que Silina dirigirá el Ministerio de Defensa desde este martes y a la espera de encontrar un sustituto "profesional" que esté "a la altura" del desafío que supone ocupar este cargo, según han informado fuentes del Ministerio de Defensa al portal de noticias Delfi.

PUBLICIDAD

El propio Spruds propuso en la víspera renunciar al cargo poco antes de que la primera ministra exigiera su cese por la polémica sobre los drones. En un primer momento, se ha ofrecido el puesto al coronel Raivis Melnys, que debe aceptar la propuesta.

La salida de Spruds, tal y como ha explicado, busca limpiar el nombre de las Fuerzas Armadas e impedir que el incidente adquiera una dimensión política interna y sea empleado para atacar a su Partido Progresista, socio menor en la coalición del Gobierno de la primera ministra, que tiene previsto reunirse este mismo lunes con Spruds.

PUBLICIDAD

"He dimitido porque nuestras Fuerzas Armadas y las capacidades de defensa del país son más importantes que el cargo de cualquier ministro y que los intereses de cualquier partido", dijo el domingo al conocerse la noticia.

En sus redes sociales, la primera ministra confirmó poco después que aceptaba la dimisión del ministro de Defensa porque el incidente "demostraba claramente que la dirección política del sector de la defensa no ha sido capaz de cumplir la promesa de cielos seguros sobre nuestro país".

PUBLICIDAD