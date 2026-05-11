Illa tiende la mano en educación y Niubó llama a "reconducir la situación" con sindicatos

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reiterado la mano tendida del Govern para desplegar el acuerdo educativo, y la consellera de Educación y FP, Esther Niubó, ha remarcado el compromiso de reunirse este jueves con los sindicatos convocantes de la huelga para compartir vías para "reconducir la situación" actual.

Lo han dicho este lunes en el acto de firma del acuerdo de colaboración con las entidades municipalistas para reformar y mejorar los centros educativos públicos, con la presidenta de la ACM, Meritxell Budó, y el presidente de la FMC, David Bote.

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Illa ha expresado la "mano tendida" del Govern para implementar el acuerdo alcanzado con CC.OO. Educació y UGT que garantiza 2.000 millones de euros en el ámbito educativo, con mejoras salariales, blindaje de las ratios educativas, incremento de la inversión en el personal de escuela inclusiva y personal de administración y servicios, y la mejora del acceso a la formación continua.

"Mano tendida siempre para implementar el acuerdo conjuntamente, para valorar qué tenemos que hacer para seguir mejorando la educación y poner a la educación en los niveles de excelencia que necesita Catalunya", remarca.

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NIUBÓ

Niubó, por su parte, asegura que este Govern ha hecho "un esfuerzo sin precedentes" para dar respuesta a las reivindicaciones de los profesores y del personal de atención educativa.

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Recuerda que el complemento salarial específico estaba congelado desde hacía 20 años y que, con el acuerdo firmado con CC.OO. Educació y UGT, se ha conseguido incrementar en un 30%, de manera que afirma que el salario de los profesores en los próximos 4 años aumentará hasta los 3.000 euros anuales.

También dice que este acuerdo supone impulsar mejoras estructurales por valor de 2.000 millones de euros con "un horizonte muy claro": menos alumnos por aula y más profesionales de apoyo para reforzar la atención y la salud de los alumnos.

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Por último ha insistido en la reunión del jueves con los sindicatos para "trabajar sobre unas bases sólidas para una mejora educativa sostenida en los próximos años que refuerce los aprendizajes de los niños y jóvenes".