El Gobierno lamenta que la confianza inversora "se haya deteriorado" ante la judicialización tras el apagón

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha lamentado el deterioro de la confianza inversora en el sistema energético español sufrido tras el apagón del 28 de abril de 2025, algo que, además, considera que se ha visto agravado especialmente por "acusaciones" y "querellas personales".

En su participación en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, reconoció que parte de este deterioro responde a los procesos habituales que tienen que ver con la cuestión administrativa, "que es la defensa de los intereses de las empresas ante la Administración y la gestión del trabajo", aunque subrayó que el principal factor de tensión ha sido la judicialización del debate.

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"Luego hay acusaciones que se hacen, querellas personales denunciando a personas concretas por declaraciones que hacen en el ejercicio de su trabajo", añadió.

Asimismo, criticó que incluso se hayan producido acciones contra la propia Administración por investigar el cero eléctrico, "que tenemos un par", apuntó, subrayando que estas actuaciones "no casan con esos llamamientos a la confianza y a restablecer puentes".

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Por ello, Groizard defendió la necesidad de separar los planos técnico y relacional dentro del sistema energético. "Vale la pena o debería valer la pena separar lo que es el ámbito administrativo, que tienen que trabajar los técnicos, los abogados, en el ámbito de dirimir los cumplimientos en cumplimientos", explicó.

Además, alertó del impacto que este clima tiene en la colaboración entre profesionales del sector. "Que los directivos o incluso la Administración aparezcamos tirándonos los trastos a la cabeza, pues eso desde luego no ayuda", lamentó.

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A este respecto, el secretario de Estado de Energía consideró de que esta situación puede erosionar la confianza entre técnicos que tradicionalmente trabajaban con comunicación directa. "Esa relación privilegiada que tenían de tú a tú, de compañeros de trabajo, aunque representan empresas distintas, se ve violada", estimó, añadiendo que lo peor que puede ocurrir en una empresa es que "haya una cultura de miedo al fallo, de no reportar el fallo".

Por ello, insistió en la necesidad de reconstruir la cooperación entre los agentes del sistema eléctrico. "Sería importante separar, como digo, la parte de seguimiento de los procedimientos de tender de nuevo puentes, el trabajar juntos", afirmó, advirtiendo de que "si no se hace de la mano esto no es viable".

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Respecto al apagón en sí mismo, consideró que, más de un año después del incidente y tras el conocimiento de diversos informes, se han podido extraer como principales lecciones "la importancia" de reforzar la supervisión y el control del sistema eléctrico, así como de coordinar a todos los actores para evitar nuevos fallos.

EXPEDIENTES DE LA CNMC.

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En este sentido, recordó que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha encontrado indicios suficientes para abrir decenas de expedientes sancionadores.

"Es importante que estemos encima todos, que cada uno cumpla lo que le toca y que cada uno cumpla lo que le toca en perfecta coordinación con los otros, porque al final el sistema eléctrico es una máquina hipercompleja que depende de que todo el mundo esté haciendo lo suyo dentro de sus parámetros, pero además bien coordinado con los otros", dijo.

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