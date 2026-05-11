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AIE: La pérdida de petróleo llega a los 14 millones de barriles diarios

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Viena, 11 may (EFE).- El volumen del suministro de petróleo perdido por la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz alcanza los 14 millones de barriles diarios, afirmó este lunes el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol.

"La cantidad de petróleo que perdemos a día de hoy en esta crisis energética es mayor que todas las crisis energéticas que se han presentado en la historia", subrayó Birol en rueda de prensa en Viena.

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Si bien la AIE está haciendo "esfuerzos diplomáticos" para que otros productores, como Nigeria, Brasil o Canadá, aumenten su bombeo con el fin de compensar algo de lo perdido, se requieren también medidas para reducir el consumo, como impulsar el transporte público, reducir los límites de velocidad de los autos o facilitar el teletrabajo, destacó Birol. EFE

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