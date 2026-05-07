UNAD llama a incorporar la perspectiva de género en todos los servicios de atención a las adicciones

La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) ha defendido la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todos los servicios de atención a las adicciones para garantizar intervenciones más eficaces, accesibles y adaptadas a la realidad de las mujeres.

UNAD ha aseverado que las mujeres con adicciones se enfrentan a una doble estigmatización derivada tanto del consumo como de los roles y mandatos de género, lo que dificulta su acceso a los recursos especializados y condiciona sus procesos de recuperación.

PUBLICIDAD

En concreto, se estima que las mujeres con adicciones tardan, de media, 10 años más que los hombres en pedir ayuda y que llegan a los recursos en peores condiciones.

En línea con la Encuesta EDADES 2024 y con informes del Plan Nacional sobre Drogas, ha apuntado que el consumo de hipnosedantes y ansiolíticos es significativamente más alto entre mujeres que entre hombres, una diferencia que se mantiene a lo largo de la vida adulta y aumenta con la edad, alcanzando su máxima prevalencia entre las mujeres de 55 a 64 años, donde más de una de cada cinco ha consumido estas sustancias en el último mes.

PUBLICIDAD

En lo que respecta a las generaciones más jóvenes, también se observa un crecimiento preocupante, ya que cerca del 20 por ciento de las chicas de entre 14 y 18 años declara haber consumido hipnosedantes en el último año, frente a menos del 10 por ciento de los chicos.

Desde la red han explicado que el consumo de estas sustancias se ha triplicado en las últimas dos décadas, un fenómeno que refleja la medicalización de malestares cotidianos vinculados a la ansiedad, la sobrecarga de cuidados, la precariedad laboral o el impacto de la pandemia de la Covid-19.

PUBLICIDAD

ESCUELA DE ADICCIONES Y GÉNERO

En este contexto, UNAD desarrollará del 11 al 14 de mayo la séptima edición de su Escuela de Adicciones y Género, una propuesta formativa dirigida a profesionales y personas voluntarias, con el objetivo de promover el acceso y la permanencia de las mujeres con problemas de drogodependencias en los tratamientos especializados.

PUBLICIDAD

La formación, en formato virtual, tendrá lugar en horario de 16.00 a 18.00 horas. A través de este ciclo de 'webinars', UNAD busca fortalecer la intervención profesional desde una perspectiva de género y promover una atención más inclusiva y adaptada a las necesidades específicas de las mujeres con adicciones.

El programa se estructura en cuatro temáticas, el género como determinante de la salud, los perfiles psicológicos y factores de riesgo de las mujeres con adicción, el consumo de psicofármacos, y una mirada crítica sobre diagnósticos y tratamientos.

PUBLICIDAD