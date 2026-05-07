Tres de cada cuatro personas en tratamiento por adicciones sufren ansiedad severa, según Proyecto Hombre

Proyecto Hombre ha advertido sobre la creciente relación entre salud mental y adicciones, después de constatar durante 2024 que el 75,4 por ciento de las personas que acuden a tratamiento por conductas adictivas presenta ansiedad severa, el 63,1 por ciento depresión severa y el 46,3 por ciento ideación suicida, con un impacto especialmente acusado entre las mujeres.

Según los datos del Observatorio de Proyecto Hombre, presentados este jueves, el 85 por ciento de las mujeres atendidas por la entidad sufre ansiedad severa y el 78,1 por ciento depresión severa, mientras que el 74,9 por ciento presenta problemas emocionales.

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Para el presidente nacional de la Asociación Proyecto Hombre, Manuel Muiños, estos datos reflejan un cambio importante en el perfil de las personas atendidas: "Queremos recordar algo fundamental: detrás de cada diagnóstico hay una persona con una historia única. Nuestro trabajo consiste en acompañarla desde una mirada integral, porque lo que va junto, la salud mental y las adicciones, debe tratarse junto".

Desde Proyecto Hombre subrayan que la coocurrencia de problemas de salud mental y conductas adictivas incrementa la complejidad de los procesos terapéuticos. Las personas que presentan ambas problemáticas suelen experimentar mayor severidad psicológica, mayor riesgo de recaída y mayores dificultades de integración social, añaden.

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Ante esta situación, Proyecto Hombre defiende la necesidad de respuestas integradas y coordinadas que combinen la intervención psicológica, médica y social. "No estamos ante problemas aislados. La salud mental y las adicciones están profundamente conectadas y por eso el tratamiento debe ser integral. Cuando tratamos solo una parte del problema, dejamos fuera elementos clave para la recuperación", ha señalado el presidente de la Comisión Nacional de Tratamiento de Proyecto Hombre, Pedro Pedrero.

En este contexto, recuerda que Proyecto Hombre trabaja desde hace más de 40 años con un modelo biopsicosocial, basado en equipos interdisciplinares que integran la intervención psicológica, médica, social y familiar. Este enfoque busca evitar situaciones que los expertos denominan "síndrome de la puerta equivocada", cuando las personas con problemas de adicción y salud mental son derivadas de un recurso a otro sin encontrar una respuesta adecuada.

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CAMPAÑA 'HAY PROYECTO'

Proyecto Hombre ha presentado la campaña 'Salud Mental y Adicciones: "Hay Proyecto"', una iniciativa que busca transmitir que frente a los problemas de salud mental y las adicciones hay acompañamiento profesional, tratamiento y posibilidad de recuperación.

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La campaña pone el foco en la importancia de mirar a la persona más allá del diagnóstico y ofrecer respuestas adaptadas a su historia y su contexto. "Cada vez vemos con más claridad que las adicciones y los problemas de salud mental aparecen juntos. Esto nos obliga a adaptar los tratamientos y a reforzar la coordinación entre los sistemas sanitario y social para ofrecer respuestas más completas a las personas, de ahí que querramos sensibilizar y comunicar que tenemos un Proyecto para esta problemática", ha indicado la directora general de la Asociación Proyecto Hombre, Elena Presencio.

La campaña también pretende reforzar el papel de Proyecto Hombre como referente en el abordaje conjunto de estas problemáticas y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de pedir ayuda a tiempo.

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