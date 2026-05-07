El Tesoro espera colocar este jueves hasta 6.750 millones en bonos y obligaciones del Estado

El Tesoro Público español regresará a los mercados este jueves con una subasta de bonos y obligaciones del Estado con la que espera captar entre 5.250 millones y 6.750 millones de euros, según los objetivos de emisión publicados en la página web del organismo dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

En concreto, el Tesoro prevé colocar este jueves bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 3,30% y obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 15 años, con cupón del 2,05% y obligaciones del Estado con una vida residual de 18 años y 6 meses, con cupón del 5,15%.

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Los tipos de interés marginal de referencia de cara a esta emisión se sitúan en el 2,737% para los bonos del Estado a 3 años; en el 3,440% para las obligaciones del Estado a 10 años; en el 1,686% para las obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 15 años y en el 3,573% para las obligaciones del Estado con una vida residual de 18 años y 6 meses.

La de hoy será la segunda subasta de mayo tras la realizada el pasado martes, cuando el Tesoro colocó 6.463 millones de euros en letras a seis y doce meses, en el rango máximo previsto, y lo hizo rebajando la rentabilidad a medio año pero elevándola en el caso de las letras a un año hasta los niveles más altos desde septiembre de 2024.

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Tras la emisión de este jueves, el Tesoro Público español volverá a los mercados de deuda el próximo 12 de mayo, con una emisión de letras a tres y nueve meses, a la que seguirá otra de bonos y obligaciones del Estado el día 21 con la que cerrará las subastas del mes.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE 55.000 MILLONES DE EUROS PARA 2026

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El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

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En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

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En 2025, por quinto año consecutivo, se mantuvo la vida media de la deuda española en el entorno de los ocho años.

En concreto, según datos del Ministerio de Economía, la vida media de la deuda española se situó en 2025 en 7,93 años, su nivel más alto desde 2021, cuando alcanzó los 7,99 años.

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