China insta a Paraguay a romper sus relaciones con Taiwán ante el viaje de Peña a la isla

Pekín, 7 may (EFE).- China instó este jueves a las autoridades de Paraguay a romper sus relaciones diplomáticas con Taiwán y a situarse "del lado correcto de la historia", en el marco de la visita de Estado del presidente paraguayo, Santiago Peña, a la isla.

En una rueda de prensa rutinaria, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian instó a Paraguay a reconocer el 'principio de una sola China', que definió como un "consenso general" en la comunidad internacional.

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"Aconsejamos a las autoridades paraguayas que se sitúen cuanto antes del lado correcto de la historia y adopten la decisión adecuada", reafirmó el portavoz.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, llegó este jueves a Taiwán al frente de una delegación de más de 40 empresarios, en un viaje que tendrá una marcada agenda económica y diplomática, al tiempo que servirá para reafirmar una alianza que data desde 1957.

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Peña mantuvo un encuentro este jueves con el canciller de la isla, Lin Chia-lung, en el que ambas partes reafirmaron sus estrechos vínculos y está previsto que este viernes se reúna con su homólogo taiwanés, William Lai.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce en el mundo que mantiene relaciones formales con Taiwán, en un momento en el que las presiones diplomáticas de China redujeron significativamente el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años.

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Pekín se pronunció de forma similar respecto al reciente viaje de Lai a Esuatini (la antigua Suazilandia), otro de los pocos países con los que la isla mantiene relaciones diplomáticas plenas. EFE