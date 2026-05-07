acciona.org lleva electricidad y agua a 200.000 personas de comunidades remotas en 2025, un 24% más

acciona.org, la fundación corporativa de Acciona, llevó en 2025 el acceso a electricidad renovable, agua de calidad y saneamiento adecuado a cerca de 200.000 personas de comunidades remotas de nueve países (Perú, México, Panamá, Chile, Filipinas, República Dominicana, Etiopía, Sudáfrica y España), lo que supone un 24% más.

Como señala la fundación, en tres años ha duplicado su impacto y llega ya a 41.000 hogares, además de pequeños negocios, centros educativos, sanitarios y comunitarios en estos países. Su modelo de servicio parte de la implicación activa de las comunidades con las que trabaja, que se corresponsabilizan de la gestión y el mantenimiento, para garantizar la continuidad del suministro.

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Así, el acceso a servicios básicos de electricidad limpia, agua de calidad y saneamiento adecuado genera una espiral de progreso a partir del impacto positivo en las condiciones de vida y el entorno de las más de 1.900 comunidades rurales, indígenas y refugiadas a las que ha llegado acciona.org.

En concreto, en reducción de la pobreza, las soluciones de acciona.org permitieron en 2025 a los hogares atendidos ahorrar entre el 30% y el 50% del gasto en energía y obtener más ingresos a partir de nuevas actividades productivas, lo que supuso un impacto económico positivo conjunto de 2,27 millones de euros.

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En economía local, los 62 centros de atención a usuarios de acciona.org ofrecen asesoramiento y gestión del servicio, repuestos, accesorios y electrodomésticos. Además, la fundación subraya que el acceso fiable a la electricidad fomenta la creación de tiendas, negocios de restauración y talleres de artesanía o costura.

En salud e higiene, señala que los sistemas fotovoltaicos con batería proporcionan hasta 12 horas diarias de luz eléctrica (69,27 millones de horas en total en 2025) y evitaron enfermedades ocasionadas por el humo y la baja intensidad lumínica de velas, queroseno, leña, etc. Los sistemas fotovoltaicos evitan además accidentes domésticos e incendios producidos por combustibles fósiles.

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Además, el acceso a agua de calidad mejora la higiene y evita enfermedades digestivas, con mayor impacto en mujeres y niñas, tradicionalmente responsables del cuidado del hogar y la gestión del agua.

En educación, indica que más de 74.200 menores pudieron emplear 4,13 millones de horas adicionales el pasado año para hacer sus tareas escolares en casa, lo que se traduce en una mejora de la educación y mayores oportunidades de futuro.

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Mientras, en equidad de género, acciona.org señala que promueve la incorporación de las mujeres en la toma de decisiones y la gestión de los proyectos. En este sentido, más de 1.400 mujeres participaban al cierre del año en los órganos representativos promovidos en cada comunidad para gestionar y supervisar los servicios. Casi la mitad de los centros de atención a usuarios (un total de 29) están a cargo de mujeres.

Por último, en medio ambiente, enfatiza en que el uso de energías renovables evitó la emisión de 11.727 toneladas de CO2 y el uso y desecho incontrolado de 76 toneladas de pilas, al tiempo que frenó la degradación del entorno derivada de la recolección de combustible orgánico (leña y vegetación).

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EXPANSIÓN GEOGRÁFICA

Por otro lado, durante el año pasado, indica que se desplegaron los dos primeros proyectos en República Dominicana: un piloto del programa de electrificación rural 'Luz en Casa' (110 hogares en la provincia de Elías Piña) y un proyecto de agua y saneamiento en la provincia de San Cristóbal, en alianza con la organización social Arcoíris.

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En el área de energía, se llevó a cabo el servicio de electrificación rural a nuevas regiones en las que la fundación no operaba, como la provincia de Pampanga en Filipinas o la región de Atacama en Chile. En Perú, se consolidó un nuevo modelo de intervención en la Amazonia mediante la implantación de microrredes, que combinan pequeñas plantas fotovoltaicas con almacenamiento y un tendido local de distribución con alumbrado público.

En el área de agua, avanzó en la implementación de los proyectos integrales de agua y saneamiento en México, uno en alianza con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y otro con la Fundación Gonzalo Río Arronte. Además, acciona.org llevó a cabo un piloto de tratamiento de aguas grises y otro de depuración de aguas en la región de Valparaíso en Chile.

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En el ámbito humanitario, acciona.org probó en terreno 'REact', su plataforma para introducir energía limpia en este contexto. La herramienta, desarrollada en alianza con Acción contra el Hambre, facilitó el cálculo energético de dos proyectos piloto: la electrificación de una escuela en Mauritania y la implementación de paneles solares portátiles para equipos médicos desplazados en Colombia.