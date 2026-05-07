8 años de historia, el infinito por delante: BingX lanza una celebración global con USD 10 millones en premios

PR Newswire

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CIUDAD DE PANAMÁ, 7 de mayo de 2026

CIUDAD DE PANAMÁ, 7 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, ha anunciado el lanzamiento de la celebración de su 8° aniversario, presentando su campaña INFIN8 bajo el lema "8 años de historia, el infinito por delante".

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La campaña INFIN8 se centra en el concepto de infinito, simbolizado por el circuito de carreras en bucle continuo e inspirado en la colaboración de BingX con Scuderia Ferrari HP. Al igual que la precisión y el dinamismo del automovilismo, esto refleja el compromiso de BingX con el movimiento constante, la iteración y la innovación que rompe barreras.

Para conmemorar este hito, BingX ha lanzado un evento de trading a gran escala que invita a su comunidad global a unirse a la celebración. Diseñado como una experiencia inspirada en las carreras, el evento ofrece recompensas por logros, competiciones individuales y por equipos, e incentivos para la interacción social. La campaña se desarrollará a lo largo de cuatro sesiones, del 27 de abril al 2 de junio. Los traders podrán desbloquear recompensas mediante desafíos progresivos, competir por hasta 150 mil dólares en premios individuales y 50 mil dólares en competiciones por equipos, además de participar en un fondo total de premios de hasta 10 millones de dólares.

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Como parte de la celebración, BingX también traslada la experiencia al mundo real con una serie de eventos internacionales, entre los que se incluyen las festividades del Bitcoin Pizza Day en Brasil, un gran encuentro en Ciudad de México y una reunión en Argentina. Estos encuentros reflejan el espíritu de "8 años de historia, el infinito por delante", convirtiendo los hitos en momentos que unen a los usuarios más allá de la plataforma.

En los últimos ocho años, cada hito de BingX ha formado parte de un ciclo continuo de progreso: perfeccionar productos, ampliar el acceso y redefinir las posibilidades del trading. Desde ser pioneros en una estrategia "All-in-AI" hasta expandir un ecosistema unificado que conecta las criptomonedas con las finanzas tradicionales, este impulso continúa empujando a la empresa hacia adelante, y cada logro potencia el siguiente salto hacia un futuro prometedor.

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Sobre BingX

Fundada en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Considerada una de las cinco principales plataformas de intercambio de derivados de criptomonedas a nivel mundial y pionera en el copy trading de criptomonedas, BingX responde a las necesidades cambiantes de los usuarios en todos los niveles de experiencia.

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Con un conjunto integral de productos y servicios basados en IA, que incluye futuros, operaciones al contado, copy trading y ofertas de TradFi, BingX ofrece a los usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento, la confianza y la eficiencia.

BingX lleva siendo partner oficial del Chelsea Football Club desde 2024 y se ha converitido en el primer exchange cripto partner oficial de Scuderia Ferrari HP desde 2026.

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Para más información, por favor visita www.bingx.com

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FUENTE BingX

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