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Tres años de la coronación de Carlos III y su esposa, Camilla, en Westminster.

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Madrid, 6 may (EFE).- Este 6 de mayo se cumplen tres años de la coronación de Carlos III y su esposa, Camilla, como reyes del Reino Unido, en un acto celebrado en la Abadía de Westminster, de Londres.

Un evento lleno de historia tras la muerte de la Reina Isabel II. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, puso la corona de San Eduardo sobre la cabeza del rey ante unos 2.300 invitados. El Rey recibió el orbe del soberano, que simboliza el mundo; el cetro con cruz, que representa el mundo cristiano; y el cetro de la paloma, símbolo del papel espiritual del monarca.

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