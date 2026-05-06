Sheinbaum respalda la investigación de la Fiscalía sobre operativo con agentes de EE.UU.

Ciudad de México, 6 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respaldó este miércoles la investigación en curso de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre un operativo antidroga de hace semanas en Chichuahua (norte) en que el, supuestamente, participaron agentes estadounidenses de la CIA.

"Es muy importante saber" si hubo "injerencia" de "agentes extranjeros" en el territorio, "porque este no es un asunto de si un gobierno está trabajando para la seguridad de su pueblo. El asunto tiene que ver con la injerencia, con la presencia de agentes extranjeros o de ciudadanos extranjeros en operativos de seguridad", subrayó la mandataria en su rueda de prensa diaria.

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Después de que el Ministerio Público anunciara que va a llamar a unos cincuenta testigos para averiguar si el Gobierno del estado de Chihuahua vulneró la ley en dicho operativo, Sheinbaum reiteró que tanto las autoridades estatales como cualquier "ciudadano extranjero" que trabaje en temas de seguridad en "cualquiera de las agencias" de EE.UU. debe cumplir las leyes en México.

"Toda autoridad debe respetar la Constitución y las leyes. Entonces, es muy importante la investigación que haga la Fiscalía para poder saber cómo es que se da esta colaboración", insistió.

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La presidenta mexicana dijo que se debe resolver varios interrogantes, como los participantes en el operativo, quién lo ordenó o por qué no se informó al Gobierno federal.

Por ello, celebró que la FGR "lo aclare" y dejó en manos del Ministerio Público la conclusión de si se vulneró la legislación vigente.

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"Es muy importante que el pueblo de México sepamos qué acuerdos hay, porque los estados no pueden tener acuerdos en materia de seguridad de manera directa. Tiene que pasar necesariamente por el Gobierno. Pueden tener acuerdos culturales, científicos, en fin, de otros temas. Pero en el caso de seguridad, es un asunto de seguridad nacional", sentenció.

El caso generó controversia después de que el Gobierno federal afirmara que no tenía conocimiento previo de la participación de personal estadounidense en labores de campo, lo que podría contravenir la Ley de Seguridad Nacional. EFE

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