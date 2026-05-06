Rik Verbrugghe: "En el ciclismo de antes aún existía una forma de respeto"

Bruselas, 6 may (EFE).- El exciclista belga Rik Verbrugghe, de 51 años y último corredor de su país antes de Remco Evenepoel en vestir el maillot rosa del Giro, cree que en el ciclismo de su época "aún existía una forma de respeto" que hoy es menos habitual en el pelotón.

"Hoy todo se decide al detalle, al vatio. Y se está dispuesto a todo para ganar. Antes aún existía una forma de respeto", declaró Verbrugghe en una entrevista publicada este miércoles por el diario belga DH Les Sports.

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El antiguo corredor recordó como ejemplo una caída que sufrió en el Giro de Italia de 2001, cuando defendía la 'maglia' rosa tras haber ganado el prólogo a una velocidad media de 58,874 kilómetros por hora, récord que sigue vigente.

"Mario Cipollini y Marco Pantani frenaron al pelotón para esperarme. Ese tipo de escena se ha vuelto rarísima", explicó Verbrugghe, ciclista profesional entre 1996 y 2008.

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El belga, que en 2001 firmó la mejor temporada de su carrera con triunfos en la Flecha Valona, el Critérium Internacional, el prólogo del Giro y una etapa del Tour de Francia, citó a Frank Vandenbroucke -fallecido en 2009 con 34 años- como uno de los corredores que más le impresionaron.

"Tenía mi edad, él solía estar por encima y luego conseguí volver a su nivel", señaló Verbrugghe, quien también destacó el impacto de medirse en sus primeros años como profesional a figuras como los italianos Cipollini y Gianni Bugno o el español Miguel Indurain.

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"Fue algo muy especial. Eran mis ídolos", aseguró. EFE