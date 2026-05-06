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Lucas, sin opinar sobre los últimos conciertos de Andy, acude a su última revisión antes de operarse de la nariz

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Lucas se encuentra en la recta final antes de pasar por el quirófano. El cantante lleva meses lidiando con problemas de salud relacionados con su nariz, una situación que le ha obligado a acudir a diversas revisiones médicas y que finalmente requerirá de una intervención quirúrgica. Paralelamente, su nombre ha estado vinculado a la polémica surgida en torno a Andy y sus últimos conciertos, que no han logrado llenar aforos como se esperaba.

El artista ha acudido esta vez a la Clínica Teknon de Barcelona para someterse a una nueva revisión. Lucas espera que esta sea la última cita médica antes de su operación de nariz, un proceso que le tiene "con muchas ganas" de resolver definitivamente.

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A su salida de la clínica, el cantante se mostró satisfecho con los resultados: "Salgo muy contento", aseguró visiblemente aliviado. Sin embargo, prefirió mantener la discreción sobre los detalles de la intervención: "La fecha me la voy a guardar para mí. Es muy personal", declaró.

A pesar de su cercanía y antigua amistad con Andy, Lucas ha preferido mantenerse al margen de la controversia generada por los últimos conciertos del artista, que no han conseguido llenar como se esperaba. Ante las preguntas de la prensa, ha sido tajante: "Yo de eso no tengo que comentar nada", dejando claro que no quiere opinar sobre el tema.

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