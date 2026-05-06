La ONU exige a Israel la liberación "inmediata e incondicional" de los activistas de la flotilla detenidos

Naciones Unidas ha exigido este miércoles a las autoridades de Israel la liberación "inmediata e incondicional" de los dos activistas detenidos durante el abordaje la semana pasada de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales en el mar Mediterráneo, incluido el español Saif Abukeshek.

"Israel debe liberar de forma inmediata e incondicional a Saif Abukeshek y Thiago Ávila, miembros de la Global Sumud Flotilla, que fueron detenidos en aguas internacionales y trasladados a Israel, donde permanecen retenidos sin cargos", ha indicado Thameen al Kheetan, portavoz de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.

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Así, ha resaltado que "mostrar solidaridad e intentar llevar ayuda humanitaria a la población palestina en Gaza, que la necesitan urgentemente, no es un crimen", antes de subrayar que "los inquietantes relatos de los graves maltratos sufridos por Abukeshek y Ávila deben ser investigados, y los responsables deben ser llevados ante la justicia".

Al Kheetan ha solicitado además a Israel que ponga fin al uso de la "detención arbitraria" y al uso de su legislación antiterrorista, que describe como "vaga", al considerar que "es inconsistente con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos", según un comunicado publicado por la oficina de Turk.

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"Israel también debe levantar el bloqueo a Gaza y permitir y facilitar la entrada de ayuda humanitaria en cantidades suficientes a la Franja de Gaza, que se encuentra sitiada", ha remachado, a pocas horas de la vista en un tribunal israelí para estudiar el recurso presentado por la organización Adalah contra la decisión de prorrogar seis días la detención de los dos activistas, hasta este domingo.

La vista estaba prevista este miércoles a las 12.30 horas (las 11.30 horas en la España peninsular e Islas Baleares) ante un tribunal de la ciudad de Beersheba, si bien Adalah ha confirmado a primera hora del día que ha sido aplazada hasta las 14.00 horas (hora local).

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Adalah ha indicado que el fiscal presentó en una vista previa una lista de supuestos delitos que incluirían "asistir al enemigo en periodo de guerra", "contactar con un agente extranjero", "dar servicio a una organización terrorista" --en referencia al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás)-- y "transferir propiedades a una organización terrorista", igualmente el grupo islamista palestino, si bien aún no hay una imputación formal.

La defensa ha reseñado que no hay conexión alguna entre entregar ayuda humanitaria a la población civil a través de la citada flotilla, que pretendía romper el bloqueo israelí a Gaza, y una "organización terrorista", al tiempo que ha esgrimido que las leyes israelíes no son aplicables debido a que ambos fueron "secuestrados" a mil kilómetros de las costas de Gaza y no son ciudadanos de Israel.

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