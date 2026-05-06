Javier Bardem, su inesperada y preciosa declaración de amor a Penélope Cruz: "¿Esa es mi esposa? ¡Tiene que serlo!"

Siempre hermético con su vida privada desde que comenzó su historia de amor con Penélope Cruz en 2007 tras protagonizar juntos la película 'Vicky Cristina Barcelona' después de conocerse en 1992 en el rodaje de 'Jamón, jamón', Javier Bardem ha sorprendido al sincerarse, en una entrevista en 'Variety', sobre su lado más personal y familiar, declarando como nunca su amor y admiración por la madre de sus dos hijos, Leo y Luna, confesando que todavía le maravilla darse cuenta que la actriz es su esposa.

Una charla con motivo de su último proyecto, 'Bunker', un film escrito y dirigido por Florian Zeller en el que ha coincidido de nuevo, 19 años después de enamorarse, con Penélope. "Es una historia sobre el matrimonio", ha explicado sobre la película, que trata de un arquitecto que acepta un controvertido proyecto para construir un búnker de supervivencia para un multimillonario, algo que llevará a su mujer a cuestionar su relación.

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Como ha asegurado, no tiene nada que ver con su matrimonio con la de Alcobendas, ya que "nosotros intentamos separar la vida de la ficción". Y tanto es así que como ha revelado, en su casa "no tenemos fotos, pósteres ni nada que nos recuerde a qué nos dedicamos" más allá que los Oscar que han ganado, él en 2008 por 'No es país para viejos', y ella en 2009 por 'Vicky Cristina Barcelona'.

Lejos de las exigencias de otras estrellas del 'star system', Bardem ha desvelado que la única "claúsula" que incluye en los contratos de sus proyectos es "no pasar más de dos semanas lejos de mi familia". De ahí su felicidad porque 'Bunker' se haya rodado en Madrid y les haya permitido a ambos estar en casa y "por una vez sentir que tienes un trabajo normal".

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"A veces estás tan inmerso en tu rutina diaria, en cuidar a los niños y la casa, que te preguntas: ¿Cuándo nos sentamos a mirarnos a los ojos? ¿Cuándo voy a volver a respirar y a conectar con la otra persona? Ahora estamos obligados a sentarnos, mirarnos a nosotros mismos, escucharnos y mantener un contacto emocional durante muchas horas", ha confesado sobre lo que ha supuesto volver a trabajar con Penélope.

"Me siento muy afortunado de haber tenido la oportunidad de estar al mismo tiempo, en el mismo lugar, en la vida" ha expresado, destacando que "es importante respetar y apoyar a tu pareja, pero también admirarla por lo que es y por lo que hace".

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Y, a corazón abierto, se ha sincerado sobre sus sentimientos por Penélope: "Es un ser humano increíble, por belleza y por bondad. La forma en que se relaciona con su familia, con sus amigos, con nuestros hijos, conmigo, consigo misma... Han pasado muchos años y no he visto el menor rastro de malicia en ella".

"Y además de eso, ¡es increíblemente hermosa! Cuando la veo fotografiada en algunas revistas, pienso: '¿Esa es mi esposa? ¡Dios mío, ¿es ella?! ¡Tiene que serlo!", ha concluido su inesperada declaración de amor a la actriz.

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